Home
>
Economia do ES
>
Vitória anuncia reajuste salarial e corte de 100 cargos comissionados

Vitória anuncia reajuste salarial e corte de 100 cargos comissionados

Projeto de lei prevê aumento de 10,25% nos salários e extinção de cargos em comissão; texto foi enviado à Câmara nesta terça-feira (17)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:48

Sede da Prefeitura de Vitória: pacote de bondades
Sede da Prefeitura de Vitória: pacote de bondades Crédito: PMV

Prefeitura de Vitória enviou para a Câmara Municipal, nesta terça-feira (17), um projeto de lei que reajusta os salários dos servidores em 10,25%. Ao mesmo tempo, o Executivo anunciou o corte de 100 cargos comissionados.

Recomendado para você

Projeto de lei prevê aumento de 10,25% nos salários e extinção de cargos em comissão; texto foi enviado à Câmara nesta terça-feira (17)

Vitória anuncia reajuste salarial e corte de 100 cargos comissionados

A unidade, um investimento de R$ 330 milhões, ainda não foi inaugurada, mas já está operando com 35% de sua capacidade

Perfilados Rio Doce inicia produção em fábrica que vai dobrar capacidade da companhia

A nova operação, que fica no prédio onde funcionava o antigo Hospital Santa Mônica, em Itaparica, começa a funcionar na próxima segunda (23)

Vitória Apart abre as portas em VV mirando crescimento para outras cidades

O reajuste será dividido em duas parcelas: 5% em abril deste ano e 5% em janeiro de 2027. Com essa medida, o aumento acumulado desde o início da gestão, em 2021, chega a 45,8%, de acordo com levantamento feito pela Secretaria de Gestão e Planejamento.

O projeto de lei também prevê a extinção de 100 cargos de provimento em comissão. De acordo com a prefeitura, com esses cortes promovidos desde 2021, quando o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) assumiu o comando do município, a economia com o enxugamento da máquina pública chega a R$ 150 milhões.

"Além de representar valorização, o reajuste garante melhores condições para que os servidores continuem sempre empenhados e dedicados em manter a cidade no topo do ranking em vários levantamentos e pesquisas, fazendo de Vitória a mais inteligente e conectada do país", ressaltou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

Leia mais

Imagem - Moraes mantém prisão de desembargador do ES e medidas cautelares contra Bacellar

Moraes mantém prisão de desembargador do ES e medidas cautelares contra Bacellar

Imagem - Moraes autoriza PF do Rio a ter acesso a provas da Operação Baest

Moraes autoriza PF do Rio a ter acesso a provas da Operação Baest

Imagem - STJ decide em abril se linhas da Itapemirim podem passar para Águia Branca

STJ decide em abril se linhas da Itapemirim podem passar para Águia Branca

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Reajuste Salarial

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais