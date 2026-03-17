Aumento

Vitória anuncia reajuste salarial e corte de 100 cargos comissionados

Projeto de lei prevê aumento de 10,25% nos salários e extinção de cargos em comissão; texto foi enviado à Câmara nesta terça-feira (17)

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:48

Sede da Prefeitura de Vitória: pacote de bondades Crédito: PMV

A Prefeitura de Vitória enviou para a Câmara Municipal, nesta terça-feira (17), um projeto de lei que reajusta os salários dos servidores em 10,25%. Ao mesmo tempo, o Executivo anunciou o corte de 100 cargos comissionados.

O reajuste será dividido em duas parcelas: 5% em abril deste ano e 5% em janeiro de 2027. Com essa medida, o aumento acumulado desde o início da gestão, em 2021, chega a 45,8%, de acordo com levantamento feito pela Secretaria de Gestão e Planejamento.

O projeto de lei também prevê a extinção de 100 cargos de provimento em comissão. De acordo com a prefeitura, com esses cortes promovidos desde 2021, quando o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) assumiu o comando do município, a economia com o enxugamento da máquina pública chega a R$ 150 milhões.

"Além de representar valorização, o reajuste garante melhores condições para que os servidores continuem sempre empenhados e dedicados em manter a cidade no topo do ranking em vários levantamentos e pesquisas, fazendo de Vitória a mais inteligente e conectada do país", ressaltou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

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