Tartaruga-cabeçuda "escolhe" o belo amanhecer do litoral de Aracruz para desovar

O registro chamou atenção por acontecer fora do horário habitual da espécie, que costuma preparar os ninhos e colocar os ovos nos períodos da noite ou na madrugada

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:45

O trecho escolhido para a desova foi entre as praias de Mar Azul e Putiri, no litoral de Aracruz Crédito: Ipram

Mais uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) deu o ar da graça no litoral Norte capixaba. Dessa vez, o trecho escolhido foi entre as praias de Mar Azul e Putiri, em Aracruz. A desova foi realizada na manhã de terça-feira (10). O fato pode até soar normal para que não é familiarizado ao universo delas, mas especialistas chamam a atenção para uma curiosidade até certo ponto incomum: o horário.

A espécie normalmente deixa o mar para desovar na faixa de areia durante os períodos da noite ou madrugada, quando há maior proteção e condições térmicas mais favoráveis. Mas segundo o biólogo e supervisor de projetos do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Wilson Meirelles, a desovação também pode acontecer ao amanhecer ou entardecer.

Pode ocorrer da tartaruga desovar também em um dia em que o tempo esteja chuvoso e mais frio. Não é comum, são ocorrências esporádicas, mas não chega a ser um evento raro Wilson Meirelles Biólogo

Segundo a equipe de monitoramento, o animal conseguiu fazer o ninho com tranquilidade durante o dia, graças à colaboração dos banhistas, que respeitaram a distância necessária e evitaram interferências.

