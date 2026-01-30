Foi esquartejado

Pesca predatória de tubarão-martelo em Guriri resulta em detenção de três pessoas

Animal foi capturado a cerca de 28 quilômetros da costa e cortado em via pública; especialistas alertam para riscos ambientais e importância da região Norte do ES para a conservação da espécie

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:45 - Atualizado há uma hora

Três pessoas foram presas após pesca predatória de tubarão-martelo em Guriri Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | BPMA

Um tubarão-martelo foi pescado de forma predatória na manhã desta sexta-feira (30), na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso chamou a atenção após vídeos circularem nas redes sociais mostrando o animal sendo esquartejado em via pública, inclusive com a retirada de filhotes, indicando que a fêmea estava gestante no momento do abate.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, ao chegarem ao local os policiais encontraram três pessoas e partes do animal. Um dos envolvidos alegou que o tubarão já estaria morto ao ser retirado de uma rede de pesca e admitiu não possuir autorização para captura, transporte ou manipulação do animal. Os filhotes, segundo relatos, teriam sido entregues a terceiros e não foram localizados.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus e o caso foi enquadrado, em tese, na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que trata da pesca, captura ou manipulação de espécies da fauna aquática em desacordo com a legislação, especialmente quando se trata de espécie ameaçada de extinção. A Polícia Civil informou que as providências legais serão definidas após a conclusão das oitivas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Pesca de São Mateus, esclareceu que o animal teria sido capturado em alto-mar, a cerca de 28 quilômetros da costa, não apresentando, portanto, qualquer relação com a zona de arrebentação ou áreas destinadas ao banhismo e reafirmou o compromisso com a preservação dos ecossistemas marinhos e com o apoio irrestrito aos órgãos de proteção ambiental.

Comum no litoral do ES?

Segundo o Engenheiro de pesca, Jones Santander Neto, as espécies ameaçadas são divididas em três categorias: vulnerável (redução de cerca de 30% da população), em perigo (queda em torno de 50%) e criticamente em perigo, quando a redução ultrapassa os 80%). É nesse último nível que encontra-se o tubarão-martelo (Sphyrna mokarran).

Por conta do quadro crítico, a espécie aparece em quantidade muito menor, o que exige cuidado para evitar capturas acidentais e excessivas. A recomendação é reforçar a educação ambiental e orientar pescadores para que, caso o animal seja capturado ainda vivo, seja devolvido ao mar o mais rápido possível.

O engenheiro também alerta que o tubarão-martelo é um predador de topo, essencial para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. A redução desses animais pode causar desequilíbrios na cadeia alimentar e prejudicar todo o ambiente.

Quando tem muita redução desses predadores começa a ter algum desequilíbrio na cadeia alimentar e isso pode prejudicá-la como um todo. Então, esses grandes predadores, são muito importantes para o equilíbrio ecológico do ecossistema Jones Santander Neto Engenheiro de pesca

No ano passado, foi divulgado um relatório do órgão internacional sobre as áreas importantes para tubarões e arraias no Brasil e as regiões de Abrolhos e o Norte do Espírito Santo foram indicadas como áreas essenciais para a conservação da espécie no país, funcionando como berçário natural, devido ao registro significativo de indivíduos recém-nascidos.

