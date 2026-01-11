Home
>
Cotidiano
>
Mulher fisga pirarucu de 65 kg com vara simples em lagoa de Linhares

Mulher fisga pirarucu de 65 kg com vara simples em lagoa de Linhares

Marcella Ferreira conseguiu tirar peixe da água com equipamento leve, indicado para até cinco quilos, e com a ajuda do marido, na tarde de sábado (10)

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:48

Peixe de 65 quilos foi pescado pela Marcella Ferreira e o marido, Ricardo Ferreira na tarde de sábado (10)

Um passeio tranquilo pela Lagoa do Aguiar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, se transformou em uma pescaria inesperada na tarde de sábado (10). Um pirarucu de 65 quilos e medindo 1,56 metro foi pescado por Marcella Ferreira, com a ajuda do marido, Ricardo Ferreira.

Recomendado para você

Polícia Civil também afirma que está sendo analisado possível cometimento de crime por parte de Romualdo Gianordoli; policial diz que acusações são falsas

PC confirma investigar delegado por subtração de informações sigilosas

A exoneração foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12); no dia da colisão o secretário fugiu antes da chegada da Polícia Militar

Secretário é exonerado após se envolver em acidente no Noroeste do ES

Expectativa da Capital é superar a meta do Ministério da Educação , que prevê 25% das matrículas nessa modalidade de ensino em cada município

Vitória vai ganhar mais nove escolas de tempo integral até março

Marcela contou à reportagem de A Gazeta que a família saiu de barco apenas para apresentar a lagoa aos tios e à mãe, que passam férias na região. Empolgado, um dos tios colocou o molinete na água, e Marcella decidiu fazer o mesmo, mas com um equipamento simples — uma vara com carretilha leve, indicada para peixes de até cinco quilos, que costuma ficar na embarcação. Pouco tempo depois, veio a surpresa.

Achei que minha vara tinha prendido em um toco. Quando dei três puxadas mais fortes, ele pulou e não acreditei no que vi. Era um pirarucu de 1,56m, com aproximadamente 65kg. Na verdade, não teria como pegar esse peixe da forma que foi pego, foi um milagre

Marcella Ferreira

Empresária 

Conhecido como o “gigante da Amazônia”, o pirarucu é um peixe típico da região amazônica e uma das maiores espécies de água doce do mundo, podendo pesar até 200 quilos e medir até três metros. Após a pesca inusitada, o gigante foi degustado pela família.

Pirarucu de 65 quilos é fisgado durante passeio de barco em Linhares
Pirarucu de 65 quilos é fisgado durante passeio de barco em Linhares Crédito: Arquivo da família

Leia mais

Imagem - Capivara se refresca na praia de Guriri; veja vídeo

Capivara se refresca na praia de Guriri; veja vídeo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Pesca Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais