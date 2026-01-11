Veja vídeo

Mulher fisga pirarucu de 65 kg com vara simples em lagoa de Linhares

Marcella Ferreira conseguiu tirar peixe da água com equipamento leve, indicado para até cinco quilos, e com a ajuda do marido, na tarde de sábado (10)

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:48

Um passeio tranquilo pela Lagoa do Aguiar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, se transformou em uma pescaria inesperada na tarde de sábado (10). Um pirarucu de 65 quilos e medindo 1,56 metro foi pescado por Marcella Ferreira, com a ajuda do marido, Ricardo Ferreira.

Marcela contou à reportagem de A Gazeta que a família saiu de barco apenas para apresentar a lagoa aos tios e à mãe, que passam férias na região. Empolgado, um dos tios colocou o molinete na água, e Marcella decidiu fazer o mesmo, mas com um equipamento simples — uma vara com carretilha leve, indicada para peixes de até cinco quilos, que costuma ficar na embarcação. Pouco tempo depois, veio a surpresa.

Achei que minha vara tinha prendido em um toco. Quando dei três puxadas mais fortes, ele pulou e não acreditei no que vi. Era um pirarucu de 1,56m, com aproximadamente 65kg. Na verdade, não teria como pegar esse peixe da forma que foi pego, foi um milagre Marcella Ferreira Empresária

Conhecido como o “gigante da Amazônia”, o pirarucu é um peixe típico da região amazônica e uma das maiores espécies de água doce do mundo, podendo pesar até 200 quilos e medir até três metros. Após a pesca inusitada, o gigante foi degustado pela família.

