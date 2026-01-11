Mulher fisga pirarucu de 65 kg com vara simples em lagoa de Linhares

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 13:48
Um passeio tranquilo pela Lagoa do Aguiar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, se transformou em uma pescaria inesperada na tarde de sábado (10). Um pirarucu de 65 quilos e medindo 1,56 metro foi pescado por Marcella Ferreira, com a ajuda do marido, Ricardo Ferreira.
Marcela contou à reportagem de A Gazeta que a família saiu de barco apenas para apresentar a lagoa aos tios e à mãe, que passam férias na região. Empolgado, um dos tios colocou o molinete na água, e Marcella decidiu fazer o mesmo, mas com um equipamento simples — uma vara com carretilha leve, indicada para peixes de até cinco quilos, que costuma ficar na embarcação. Pouco tempo depois, veio a surpresa.
Conhecido como o “gigante da Amazônia”, o pirarucu é um peixe típico da região amazônica e uma das maiores espécies de água doce do mundo, podendo pesar até 200 quilos e medir até três metros. Após a pesca inusitada, o gigante foi degustado pela família.
