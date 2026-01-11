Capivara se refresca na praia de Guriri; veja vídeo

Uma capivara resolveu se refrescar no mar da praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (11), chamando a atenção de moradores e frequentadores do balneário. O animal circulou pela faixa de areia e surpreendeu quem estava no local. O registro foi feito pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte. Após o mergulho, a capivara foi retirada do mar por banhistas.

O "turista" inusitado apareceu em um dia de altas temperaturas em Guriri. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Região Norte do Espírito Santo apresenta poucas nuvens neste domingo e não há previsão de chuva.

O tempo permanece aberto em todo o Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão associado ao ar seco. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 22 °C e máxima de até 35 °C.