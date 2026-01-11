A Gazeta - Agora

Capivara se refresca na praia de Guriri; veja vídeo

Publicado em 11/01/2026 às 13h33
Registro foi feito na praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (11)

Uma capivara resolveu se refrescar no mar da praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (11), chamando a atenção de moradores e frequentadores do balneário. O animal circulou pela faixa de areia e surpreendeu quem estava no local. O registro foi feito pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte. Após o mergulho, a capivara foi retirada do mar por banhistas.

O "turista" inusitado apareceu em um dia de altas temperaturas em Guriri. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Região Norte do Espírito Santo apresenta poucas nuvens neste domingo e não há previsão de chuva.

O tempo permanece aberto em todo o Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão associado ao ar seco. As temperaturas seguem elevadas, com mínima de 22 °C e máxima de até 35 °C. 

