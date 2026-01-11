Home
>
Polícia
>
Sequestro de casal termina em perseguição e troca de tiros em Guriri

Sequestro de casal termina em perseguição e troca de tiros em Guriri

Vitimas foram resgatadas sem ferimentos, mas suspeitos conseguiram fugir; Polícia Militar chegou a usar drone para tentar localizar dupla

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:03

Um casal foi resgatado após ser vítima de um sequestro seguido de perseguição policial na madrugada deste domingo (11), em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos trocaram tiros com os militares e conseguiram escapar.

Recomendado para você

Homem de 58 anos acordou com cortes na cabeça e ensanguentado e disse não se recordar do ocorrido; Criminosos reviraram o estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa

Dono de bar é agredido e tem bar revirado em Pancas

Prisão ocorreu na última quinta-feira (8), mas a polícia apenas deu detalhe da investigação nesta segunda-feira (12); ao menos seis estudantes, todos meninos, foram vítimas

Professor é preso suspeito de trocar notas por fotos íntimas de alunos na Grande Vitória

Marlon Vargas dos Santos, de 27 anos, estava com um cinto amarrado ao pescoço e apresentava escoriações pelo corpo

Jovem é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Alegre

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que as vítimas estavam em um veículo parado em um posto de combustíveis quando foram abordadas por dois suspeitos armados. O casal foi rendido e levado no próprio carro, com destino à sede do município.

As equipes iniciaram buscas pela Rodovia Othovarino Duarte Santos, no sentido Guriri, quando, nas proximidades de um hospital particular, localizaram o veículo utilizado no crime. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o carro trafegou pela contramão e acessou a BR 101, seguindo em direção ao município de Linhares. Outras viaturas  foram acionadas para dar apoio à perseguição. De acordo com a polícia, os suspeitos perderam o controle do veículo, bateram contra o meio-fio e abandonaram o automóvel, fugindo a pé por uma área de vegetação.

Ainda segundo a PM, durante a fuga, os criminosos atiraram contra as equipes, houve troca de tiros, e os suspeitos conseguiram escapar. Os militares utilizaram até um drone para tentar localizar os suspeitos, porém sem sucesso. O casal foi resgatado sem ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para preservar as investigações, outros detalhes não foram divulgados.

Leia mais

Imagem - Homem é morto a tiros por dupla de moto no Centro de São Gabriel da Palha

Homem é morto a tiros por dupla de moto no Centro de São Gabriel da Palha

Imagem - Motorista embriagado tenta subornar policiais e acaba preso em Vila Velha

Motorista embriagado tenta subornar policiais e acaba preso em Vila Velha

Imagem - Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais