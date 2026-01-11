Norte do ES

Sequestro de casal termina em perseguição e troca de tiros em Guriri

Vitimas foram resgatadas sem ferimentos, mas suspeitos conseguiram fugir; Polícia Militar chegou a usar drone para tentar localizar dupla

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:03

Um casal foi resgatado após ser vítima de um sequestro seguido de perseguição policial na madrugada deste domingo (11), em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos trocaram tiros com os militares e conseguiram escapar.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que as vítimas estavam em um veículo parado em um posto de combustíveis quando foram abordadas por dois suspeitos armados. O casal foi rendido e levado no próprio carro, com destino à sede do município.

As equipes iniciaram buscas pela Rodovia Othovarino Duarte Santos, no sentido Guriri, quando, nas proximidades de um hospital particular, localizaram o veículo utilizado no crime. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o carro trafegou pela contramão e acessou a BR 101, seguindo em direção ao município de Linhares. Outras viaturas foram acionadas para dar apoio à perseguição. De acordo com a polícia, os suspeitos perderam o controle do veículo, bateram contra o meio-fio e abandonaram o automóvel, fugindo a pé por uma área de vegetação.

Ainda segundo a PM, durante a fuga, os criminosos atiraram contra as equipes, houve troca de tiros, e os suspeitos conseguiram escapar. Os militares utilizaram até um drone para tentar localizar os suspeitos, porém sem sucesso. O casal foi resgatado sem ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para preservar as investigações, outros detalhes não foram divulgados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta