Caso de repercussão

Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Kevin Lopes Fagundes, de 29 anos, estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado nesta sexta (9); crime aconteceu em novembro do ano passado

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:04

O suspeito foi encontrado no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha, na Grande Vitória, após informações do setor de inteligência indicarem a localização dele.

Confusão e atropelamento

Gabriel foi atropelado na noite do dia 29 de novembro quando saiu com a namorada para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, avançou com o carro e o atropelou. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso sem esboçar reação e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. O espaço segue aberto à defesa para uma manifestação.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta