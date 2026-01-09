Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:04
Foi preso o motorista Kevin Lopes Fagundes, de 29 anos, acusado de atropelar e matar o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, em novembro do ano passado em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (9) pela Polícia Civil. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela 2ª Vara de Conceição da Barra.
O suspeito foi encontrado no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha, na Grande Vitória, após informações do setor de inteligência indicarem a localização dele.
Gabriel foi atropelado na noite do dia 29 de novembro quando saiu com a namorada para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, avançou com o carro e o atropelou. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso sem esboçar reação e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. O espaço segue aberto à defesa para uma manifestação.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o