Home
>
Polícia
>
Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Kevin Lopes Fagundes, de 29 anos, estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado nesta sexta (9); crime aconteceu em novembro do ano passado

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:04

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o motorista do automóvel atropelou e arrastou a vítima por cerca de sete metros, e fugiu do local sem prestar socorro.

Foi preso o motorista Kevin Lopes Fagundes, de 29 anos, acusado de atropelar e matar o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, em novembro do ano passado em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (9) pela Polícia Civil. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, expedido pela 2ª Vara de Conceição da Barra.

Recomendado para você

Kevin Lopes Fagundes, de 29 anos, estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado nesta sexta (9); crime aconteceu em novembro do ano passado

Motorista que atropelou e matou jovem em Conceição da Barra é preso em Vila Velha

Investigação começou após suspeito registrar falso roubo de veículo dentro da própria oficina; o nome dele não foi divulgado

Dono de oficina é preso por adulteração veicular em operação na Serra

Vítima tinha 65 anos e colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (9), no Norte do Espírito Santo

Homem morre em acidente de moto na BR 101, em Ibiraçu

O suspeito foi encontrado no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha, na Grande Vitória, após informações do setor de inteligência indicarem a localização dele. 

Confusão e atropelamento

Gabriel foi atropelado na noite do dia 29 de novembro quando saiu com a namorada para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, avançou com o carro e o atropelou. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso sem esboçar reação e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. O espaço segue aberto à defesa para uma manifestação.

Leia mais

Imagem - Motorista mata jovem atropelado em briga por bicicleta em Conceição da Barra

Motorista mata jovem atropelado em briga por bicicleta em Conceição da Barra

Imagem - Motorista que atropelou e matou jovem no ES é liberado após se apresentar à polícia

Motorista que atropelou e matou jovem no ES é liberado após se apresentar à polícia

Imagem - Motorista acusado de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

Motorista acusado de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio Prisão Investigações

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais