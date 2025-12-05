A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista que atropelou e matou jovem no ES é liberado após se apresentar à polícia

Publicado em 05/12/2025 às 16h36
Acompanhado dos advogados o homem foi ouvido e liberado por falta de flagrante
Gabriel dos Santos Felberg (em destaque) não resistiu aos ferimentos provocados ao ser atropelado Crédito: Montagem | Monitoramento | Arquivo da família

O motorista que atropelou e matou o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, no bairro Marcílio Dias II, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (29), se apresentou à polícia. Ele foi até a Delegacia de Conceição da Barra acompanhado por dois advogados e prestou a própria versão sobre o ocorrido. O nome dele não foi informado, assim como a data do comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos. 

Na noite do atropelamento, Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora segurando as bicicletas, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, o condutor avançou com o automóvel e atropelou o jovem. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

A Polícia Civil informou que, como o prazo do mandado já havia expirado, o motorista não poderia ser preso. Pela legislação brasileira, a prisão só pode acontecer em flagrante ou com um mandado válido, o que não era o caso. Por isso, o suspeito foi ouvido e liberado.

Publicidade