Motorista que atropelou e matou jovem no ES é liberado após se apresentar à polícia
O motorista que atropelou e matou o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, no bairro Marcílio Dias II, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (29), se apresentou à polícia. Ele foi até a Delegacia de Conceição da Barra acompanhado por dois advogados e prestou a própria versão sobre o ocorrido. O nome dele não foi informado, assim como a data do comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos.
Na noite do atropelamento, Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora segurando as bicicletas, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, o condutor avançou com o automóvel e atropelou o jovem. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.
A Polícia Civil informou que, como o prazo do mandado já havia expirado, o motorista não poderia ser preso. Pela legislação brasileira, a prisão só pode acontecer em flagrante ou com um mandado válido, o que não era o caso. Por isso, o suspeito foi ouvido e liberado.