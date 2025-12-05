Motorista que atropelou e matou jovem no ES é liberado após se apresentar à polícia

Gabriel dos Santos Felberg (em destaque) não resistiu aos ferimentos provocados ao ser atropelado Crédito: Montagem | Monitoramento | Arquivo da família

O motorista que atropelou e matou o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, no bairro Marcílio Dias II, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (29), se apresentou à polícia. Ele foi até a Delegacia de Conceição da Barra acompanhado por dois advogados e prestou a própria versão sobre o ocorrido. O nome dele não foi informado, assim como a data do comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos.

Na noite do atropelamento, Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora segurando as bicicletas, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, o condutor avançou com o automóvel e atropelou o jovem. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.