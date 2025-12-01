Motorista mata jovem atropelado em briga por bicicleta em Conceição da Barra

Jovem foi atropelado e morre após discussão por causa de bicicleta em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | Família

Um jovem de 21 anos, identificado como Gabriel dos Santos Felberg, morreu neste domingo (1º) após ser atropelado por um carro durante uma discussão com o condutor do veículo, na noite de sábado (29), no bairro Marcílio Dias II, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o motorista do automóvel atropelou e arrastou a vítima por cerca de sete metros, e fugiu do local sem prestar socorro.

A repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, apurou que Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora segurando as bicicletas, quando um Fiat Mobi branco esbarrou nas bicicletas, derrubando-as. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Conforme os relatos, os dois discutiram e, durante a briga, o condutor, irritado, atropelou o rapaz.

Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimento na cabeça, escoriações por todo o corpo e fratura exposta na perna esquerda, e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (30). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.