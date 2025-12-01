Motorista mata jovem atropelado em briga por bicicleta em Conceição da Barra
Um jovem de 21 anos, identificado como Gabriel dos Santos Felberg, morreu neste domingo (1º) após ser atropelado por um carro durante uma discussão com o condutor do veículo, na noite de sábado (29), no bairro Marcílio Dias II, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que o motorista do automóvel atropelou e arrastou a vítima por cerca de sete metros, e fugiu do local sem prestar socorro.
A repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte, apurou que Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora segurando as bicicletas, quando um Fiat Mobi branco esbarrou nas bicicletas, derrubando-as. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Conforme os relatos, os dois discutiram e, durante a briga, o condutor, irritado, atropelou o rapaz.
Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimento na cabeça, escoriações por todo o corpo e fratura exposta na perna esquerda, e levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (30). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
*Com informações da repórter Rosi Bredow, da TV Gazeta Norte