Motorista acusado de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

Kevin Lopes Fagundes, 29 anos, se apresentou dias após o crime, foi ouvido e liberado; Polícia Civil informou sobre a conclusão do inquérito e o condutor foi indiciado por homicídio qualificado

Luana Luiza Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:44

O motorista Kevin Lopes Fagundes, 29 anos, acusado de atropelar e matar o jovem Gabriel dos Santos Felberg, de 21 anos, no dia 29 de novembro, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.



Na noite do atropelamento, Gabriel estava na casa do irmão assistindo ao jogo da final da Libertadores quando saiu com a namorada de bicicleta para comprar bebida. A mulher ficou em frente à distribuidora, quando um Fiat Mobi branco passou e derrubou os veículos. O jovem foi atrás do motorista para tirar satisfação. Durante a discussão, condutor avançou com o carro e o atropelou. O rapaz chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia seguinte.

O motorista se apresentou à polícia dias depois, foi ouvido e liberado, já que o prazo do mandado já havia expirado. Pela legislação brasileira, a prisão só pode acontecer em flagrante ou com um mandado válido, o que não era o caso.

A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e o condutor foi indiciado por homicídio qualificado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo, que solicitou a prisão preventiva. O espaço segue aberto à defesa caso queira se manifestar.

