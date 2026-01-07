Homem é preso com drogas e mais de R$ 15 mil em Colatina

Homem é detido com drogas e mais de R$ 15 mil em Colatina Crédito: Polícia Militar

Um homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (6), no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito escondia drogas e uma arma de fogo em uma casa e em um bar.

Assim que a polícia chegou ao local, o homem resistiu à abordagem e precisou ser imobilizado. Na casa, os policiais apreenderam 510 gramas de maconha, sementes da droga, um carregador de pistola, balança de precisão e R$ 15.190 em dinheiro. No bar, foram encontrados 130 gramas de crack, cinco gramas de cocaína, material para embalo e R$ 688,20.