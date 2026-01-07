A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Envolvidos com crimes em João Neiva são presos em operação da polícia

Publicado em 07/01/2026 às 15h40
A investigação teve início em julho do ano passado; a Polícia Civil continua monitorando novos suspeitos
Três pessoas são detidas em Operação da Polícia Civil em João Neiva Crédito: Polícia Civil

Três mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta quarta-feira (7) durante uma operação da Polícia Civil de repressão aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.

A ação, que contou com três suspeitos detidos, é resultado de uma investigação iniciada em julho de 2025. De acordo com a Polícia Civil, foram recolhidos celulares, veículos e outros materiais que serão analisados.

Outras pessoas ainda estão sendo identificadas e monitoradas, e novas ações não estão descartadas, segundo a polícia. O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz.

Publicidade