Envolvidos com crimes em João Neiva são presos em operação da polícia
Três mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta quarta-feira (7) durante uma operação da Polícia Civil de repressão aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.
A ação, que contou com três suspeitos detidos, é resultado de uma investigação iniciada em julho de 2025. De acordo com a Polícia Civil, foram recolhidos celulares, veículos e outros materiais que serão analisados.
Outras pessoas ainda estão sendo identificadas e monitoradas, e novas ações não estão descartadas, segundo a polícia. O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz.