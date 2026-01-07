Envolvidos com crimes em João Neiva são presos em operação da polícia

Três pessoas são detidas em Operação da Polícia Civil em João Neiva Crédito: Polícia Civil

Três mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta quarta-feira (7) durante uma operação da Polícia Civil de repressão aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.

A ação, que contou com três suspeitos detidos, é resultado de uma investigação iniciada em julho de 2025. De acordo com a Polícia Civil, foram recolhidos celulares, veículos e outros materiais que serão analisados.