Homem é morto a tiros por dupla de moto no Centro de São Gabriel da Palha

Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES, onde o caso vai ser investigado Crédito: Acervo

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (10), no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram disparos de arma de fogo na região e tentaram socorrer a vítima, que acabou sendo atingida por diversos tiros. Ele foi levado ao hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, a vítima, enquanto era socorrida, relatou que estava sentada em uma cadeira, de costas para a rua, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos em sua direção. Ele não conseguiu identificar os autores, nem o veículo utilizado na ação. Durante a fuga, os suspeitos ainda teriam efetuado disparos para o alto ao se aproximarem de uma esquina.