Homem é morto a tiros por dupla de moto no Centro de São Gabriel da Palha

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (10), no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram disparos de arma de fogo na região e tentaram socorrer a vítima, que acabou sendo atingida por diversos tiros. Ele foi levado ao hospital por populares, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a PM, a vítima, enquanto era socorrida, relatou que estava sentada em uma cadeira, de costas para a rua, quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos em sua direção. Ele não conseguiu identificar os autores, nem o veículo utilizado na ação. Durante a fuga, os suspeitos ainda teriam efetuado disparos para o alto ao se aproximarem de uma esquina.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação reforça que a população pode contribuir para as investigações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, e todas as informações recebidas são devidamente apuradas.