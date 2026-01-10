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Ilha dos Ayres

Motorista embriagado tenta subornar policiais e acaba preso em Vila Velha

Caso aconteceu em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas; Tom Kevin Neto Rodrigues, de 30 anos, que dirigia o veículo, e Marcos Paulo da Silva Leão, foram detidos e conduzidos à delegacia

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2026 às 11:38
Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Militares avistaram o veículo em uma área de intenso tráfico de drogas e realizaram a abordagem em Vila Velha Crédito: Wilson Rodrigues
Um motorista com sinais de embriaguez tentou subornar policiais militares durante uma abordagem, em Vila Velha. O caso aconteceu na Rua Marcelino Vaccari, em Ilha dos Ayres, por volta de 1h20 da madrugada deste sábado (10). Tom Kevin Neto Rodrigues, de 30 anos, estava acompanhado de Marcos Paulo da Silva Leão, de 52.
Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Vila Velha e segundo a Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por desacato, corrupção ativa e embriaguez ao volante, este último somente ao motorista. Após os procedimentos de praxe, a dupla acabou encaminhada ao sistema prisional.
De acordo com o boletim de ocorrência, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida. Durante o patrulhamento, os militares visualizaram o veículo Hyundai, conduzido por Tom Kevin, parado em um ponto de venda de entorpecentes e um indivíduo em uma bicicleta entregando um objeto ao passageiro do carro, Marcos Paulo.
Os agentes de segurança deram ordem de parada durante a abordagem, mas o ciclista e o veículo fugiram do local, com o carro sendo abordado logo em seguida. Dentro do automóvel, estavam o motorista e o carona. Com os dois homens foram encontrado R$ 2.706 em espécie.
Segundo a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez como fala arrastada e dificuldade de locomoção. Indivíduos passaram a hostilizar os militares durante a abordagem, inclusive com uma mulher que se dirigiu aos policiais de forma desrespeitosa, cometendo crime de desacato. Foi oferecida à suspeita possibilidade de assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que foi, inicialmente, negado.
Os policiais militares precisaram usar spray de pimenta por conta da interferência de outras pessoas na ação policial. Após a dispersão, a mulher assinou o TCO e foi liberada no local.
O condutor do carro estava com habilitação provisória e ofereceu vantagem indevida a um dos policiais na presença dos outros militares, propondo o pagamento de R$ 5 mil para não ser feito o auto de infração de trânsito. Como ele estava com documentação provisória, perderia o direito de dirigir. Tom Kevin, então, sugeriu que o dinheiro já apreendido fosse utilizado como entrada, além de desacatar os policiais.
O passageiro do carro também desobedeceu ao comando para permanecer no local, tentando retirar-se a pé, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Marcos Paulo tentou ameaçar os policiais e reforçou a proposta de suborno para que fossem liberados, segundo a PM.
Os agentes de segurança solicitaram apoio da equipe do Batalhão de Trânsito, que ofereceu o teste do bafômetro a Tom Kevin, mas ele recusou. Por conta disso, foi lavrado auto de infração e o exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.
O dinheiro foi apreendido e a dupla encaminhada a 2ª Delegacia Regional. A reportagem tenta contato com as defesas de Tom Kevin Neto Rodrigues e Marcos Paulo da Silva Leão e o espaço segue aberto para um posicionamento.

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