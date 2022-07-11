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Abordado com R$ 695

Jovem tenta subornar PMs para não ser detido e acaba preso em Vila Velha

O rapaz, de 22 anos, estava com R$ 695 no bolso e falou aos militares que eles poderiam ficar com o dinheiro para não prendê-lo; ele foi preso em flagrante por corrupção ativa
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jul 2022 às 10:49

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 10:49

2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeitos foram levados
Jovem foi levado para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha e preso em flagrante por corrupção ativa Crédito: Daniel Pasti
Um jovem de 22 anos foi preso por corrupção ativa depois de, segundo a Polícia Militar, tentar subornar militares durante uma abordagem no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, neste domingo (10). De acordo com a corporação, R$ 695 foram encontrados com o suspeito, que teria oferecido a quantia aos agentes para não ser preso.
A Polícia Militar relatou que, durante patrulhamento no bairro, os policiais viram o jovem em uma bicicleta que, ao perceber a presença dos militares, teria acelerado e fugido, dispensando uma sacola. Momentos depois, o rapaz foi abordado e o dinheiro foi encontrado na bermuda dele.
Ele não soube dizer aos policiais a procedência do dinheiro e, quando os policiais tentaram refazer o trajeto percorrido de bicicleta pelo jovem, ele teria dito aos militares que poderiam ficar com o dinheiro para que ele não fosse preso, conforme a Polícia Militar.
Ele recebeu voz de prisão por tentativa de suborno. A polícia explicou ainda que uma mulher tentou impedir a prisão do jovem e proferiu xingamentos aos militares. Ela também foi detida e os dois foram levados à 2ª Delegacia Regional.
Segundo a Polícia Civil, o jovem de 22 anos foi autuado em flagrante pelo crime de corrupção ativa e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A mulher, de 45 anos, assinou um Termo Circunstanciado por desacato e responderá pelo crime em liberdade.

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