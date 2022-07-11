Jovem tenta subornar PMs para não ser detido e acaba preso em Vila Velha

Jovem foi levado para a 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha e preso em flagrante por corrupção ativa Crédito: Daniel Pasti

Um jovem de 22 anos foi preso por corrupção ativa depois de, segundo a Polícia Militar , tentar subornar militares durante uma abordagem no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , neste domingo (10). De acordo com a corporação, R$ 695 foram encontrados com o suspeito, que teria oferecido a quantia aos agentes para não ser preso.

A Polícia Militar relatou que, durante patrulhamento no bairro, os policiais viram o jovem em uma bicicleta que, ao perceber a presença dos militares, teria acelerado e fugido, dispensando uma sacola. Momentos depois, o rapaz foi abordado e o dinheiro foi encontrado na bermuda dele.

Ele não soube dizer aos policiais a procedência do dinheiro e, quando os policiais tentaram refazer o trajeto percorrido de bicicleta pelo jovem, ele teria dito aos militares que poderiam ficar com o dinheiro para que ele não fosse preso, conforme a Polícia Militar.

Ele recebeu voz de prisão por tentativa de suborno. A polícia explicou ainda que uma mulher tentou impedir a prisão do jovem e proferiu xingamentos aos militares. Ela também foi detida e os dois foram levados à 2ª Delegacia Regional.