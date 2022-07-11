Confusão em bar termina com tiroteio e segurança morto em Linhares

Rafael de Brito Chaves tinha 26 anos e fazia a segurança no local. Ele morreu após ser atingido no tórax Crédito: Reprodução

Uma confusão na noite de domingo (10) em um bar no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , teve tiroteio e terminou com um segurança morto e outra pessoa ferida. A vítima foi identificada como Rafael de Brito Chaves, de 26 anos. Ele morreu após dar entrada em um hospital. Um dos envolvidos foi detido pela polícia.

Tudo começou quando duas pessoas foram colocadas para fora do estabelecimento pela equipe de segurança. Na rua, outro indivíduo, ao lado da dupla, apareceu e sacou uma arma. Um policial militar estava no local como cliente conseguiu abordar e imobilizar o homem.

No entanto, no momento em que ocorreu essa ação, o outro homem sacou uma arma e fez diversos disparos. Ele acertou o segurança com um tiro no tórax. Um frequentador do bar foi baleado no braço direito e também foi encaminhado a um hospital. Diante do ocorrido, o policial revidou, mas o suspeito fugiu.

Polícia Militar conduziu o homem imobilizado até a Delegacia Regional de Linhares junto à arma utilizada. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo disse que a Polícia Civil está procurando o autor do homicídio.