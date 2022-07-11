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Noite violenta

Confusão em bar termina com tiroteio e segurança morto em Linhares

Caso ocorreu após duas pessoas serem colocadas para fora do estabelecimento na noite deste domingo (10). Ferido no tórax, a vítima chegou a ser socorrida, porém não resistiu ao tiro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 jul 2022 às 09:58

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 09:58

Vítima, Rafael tinha 26 anos
Rafael de Brito Chaves tinha 26 anos e fazia a segurança no local. Ele morreu após ser atingido no tórax Crédito: Reprodução
Uma confusão na noite de domingo (10) em um bar no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, teve tiroteio e terminou com um segurança morto e outra pessoa ferida. A vítima foi identificada como Rafael de Brito Chaves, de 26 anos. Ele morreu após dar entrada em um hospital. Um dos envolvidos foi detido pela polícia.
Tudo começou quando duas pessoas foram colocadas para fora do estabelecimento pela equipe de segurança. Na rua, outro indivíduo, ao lado da dupla, apareceu e sacou uma arma. Um policial militar estava no local como cliente conseguiu abordar e imobilizar o homem.
No entanto, no momento em que ocorreu essa ação, o outro homem sacou uma arma e fez diversos disparos. Ele acertou o segurança com um tiro no tórax. Um frequentador do bar foi baleado no braço direito e também foi encaminhado a um hospital. Diante do ocorrido, o policial revidou, mas o suspeito fugiu.
Polícia Militar conduziu o homem imobilizado até a Delegacia Regional de Linhares junto à arma utilizada. Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo disse que a Polícia Civil está procurando o autor do homicídio.
"A gente está tentando identificar o atirador. Nós já ouvimos o homem que foi preso com uma pistola. Vamos ouvir todo mundo que estava envolvido nesta ocorrência. A gente espera chegar na autoria deste homicídio em breve. Esse homem preso foi por porte ilegal de arma. Foi interrogado e deve seguir para o presídio em breve”, disse Lucindo ao repórter Eduardo Dias.

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