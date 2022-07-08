Um dos criminosos mais procurados pela polícia de Linhares é preso no RJ

Considerado um dos criminosos mais procurados pela polícia de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Fhylip Willi do Prado Teles, de 24 anos, foi preso na noite de quinta-feira (7) na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Conhecido também pelo apelido de Filipinho, o homem tem histórico na prática de crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e homicídios, de acordo com a Polícia Civil.
A corporação classificou Filipinho também como um dos indivíduos mais violentos e perigosos da Região Norte. Ele fazia parte de um grupo que controlava o tráfico de drogas na região dos bairros Nova Esperança, Planalto e Santa Cruz, em Linhares. Há três mandados de prisão preventiva e um de recaptura em aberto contra o homem.
As investigações apontaram que o Fhylip estava escondido no norte fluminense. A prisão dele ocorreu em um trabalho de cooperação da Polícia Civil do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A polícia não deu mais detalhes de como ele foi encontrado. Filipinho deu entrada no sistema carcerário no Rio e está à disposição da Justiça do Espírito Santo.