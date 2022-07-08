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Em Campos dos Goytacazes

Um dos criminosos mais procurados pela polícia de Linhares é preso no RJ

Polícia classificou o indivíduo como um dos mais violentos e perigosos do Norte do Espírito Santo. Investigações apontaram que ele estava escondido no Rio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jul 2022 às 10:50

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 10:50

"Filipinho" foi preso no Rio de Janeiro, onde estava escondido, segundo a Polícia Civil Crédito: Divulgação/PCES
Considerado um dos criminosos mais procurados pela polícia de Linhares, no Norte do Espírito Santo, Fhylip Willi do Prado Teles, de 24 anos, foi preso na noite de quinta-feira (7) na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Conhecido também pelo apelido de Filipinho, o homem tem histórico na prática de crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha e homicídios, de acordo com a Polícia Civil.
A corporação classificou Filipinho também como um dos indivíduos mais violentos e perigosos da Região Norte. Ele fazia parte de um grupo que controlava o tráfico de drogas na região dos bairros Nova Esperança, Planalto e Santa Cruz, em Linhares. Há três mandados de prisão preventiva e um de recaptura em aberto contra o homem.
As investigações apontaram que o Fhylip estava escondido no norte fluminense. A prisão dele ocorreu em um trabalho de cooperação da Polícia Civil do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A polícia não deu mais detalhes de como ele foi encontrado. Filipinho deu entrada no sistema carcerário no Rio e está à disposição da Justiça do Espírito Santo.

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