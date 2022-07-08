Homem morre em acidente de moto no interior de Linhares

Gustavo conduzia uma moto Dafra Speed 150 de cor preta. A vítima estava em um entroncamento que dá acesso a uma lagoa quando aconteceu o acidente, na localidade de Chapadão das Palminhas. Por imagens, é possível ver como ficou o veículo, com a frente danificada. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.