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De 30 anos

Homem morre em acidente de moto no interior de Linhares

Segundo informações da PM, acidente aconteceu em um entroncamento que dá acesso a uma lagoa, na localidade de Chapadão das Palminhas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jul 2022 às 09:22

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 09:22

Estado da moto após acidente em Linhares: veículo ficou com a frente danificada
Estado da moto após acidente em Linhares: veículo ficou com a frente danificada Crédito: Reprodução
Um homem faleceu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (7) na Rodovia Antonio Armani, no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, Gustavo Souza Santos, de 30 anos, perdeu o controle da moto que pilotava e o veículo capotou às margens da pista. A morte da vítima foi confirmada no local.
Gustavo conduzia uma moto Dafra Speed 150 de cor preta. A vítima estava em um entroncamento que dá acesso a uma lagoa quando aconteceu o acidente, na localidade de Chapadão das Palminhas. Por imagens, é possível ver como ficou o veículo, com a frente danificada. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado aos familiares.

ACIDENTES EM LOCAIS PRÓXIMOS

Outros três acidentes aconteceram em uma localidade próxima: em maio, uma criança de 9 anos, que estava na garupa de uma moto, faleceu. Em junho, um motociclista bateu de frente em uma caminhonete e foi arrastado por cerca de 600 metros pela estrada. No final do mesmo mês, uma outra vítima que pilotava uma moto perdeu o controle do veículo em uma curva e morreu.

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