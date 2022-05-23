Criança de 9 anos morre em acidente de moto em Linhares

Muryllo Figueiredo Meirelles, vítima de acidente de moto em Linhares Crédito: Reprodução

Uma criança morreu na noite de domingo (22) após sofrer um acidente de moto no interior de Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com informações da Polícia Militar , Muryllo Figueiredo Meirelles, de 9 anos, estava na garupa do veículo que era pilotado pelo pai, Thiago Silva Meirelles, de 34. Eles estavam em uma curva, quando o piloto perdeu a direção, batendo em uma cerca.

Muryllo foi socorrido pelo pai e por pessoas que passavam pelo local e levado ao Hospital Rio Doce, na cidade. Ele tinha ferimentos na região das costelas e no tórax. Médicos trabalharam para reanimar a criança, mas ela faleceu por volta das 19h50.

Os policiais tentaram colher informações sobre o acidente com o pai da criança, mas devido ao estado emocional de Thiago não foi possível. Ele precisou receber atendimento médico e tomar um calmante. A PM encaminhou o caso para a Polícia Civil.

Local onde ocorreu o acidente, em uma curva Crédito: Eduardo Dias

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, será aberto um inquérito para apurar o caso, já que não é permitido que uma criança com idade inferior a 10 anos ande em garupa de moto, explicou.