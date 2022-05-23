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Tristeza

Criança de 9 anos morre em acidente de moto em Linhares

Muryllo Figueiredo Meirelles estava na garupa da moto pilotada pelo pai. Ele foi levado ao hospital, onde médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 11:52

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mai 2022 às 11:52
Muryllo Figueiredo Meirelles, vítima de acidente de moto em Linhares
Muryllo Figueiredo Meirelles, vítima de acidente de moto em Linhares Crédito: Reprodução
Uma criança morreu na noite de domingo (22) após sofrer um acidente de moto no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, Muryllo Figueiredo Meirelles, de 9 anos, estava na garupa do veículo que era pilotado pelo pai, Thiago Silva Meirelles, de 34. Eles estavam em uma curva, quando o piloto perdeu a direção, batendo em uma cerca.
Muryllo foi socorrido pelo pai e por pessoas que passavam pelo local e levado ao Hospital Rio Doce, na cidade. Ele tinha ferimentos na região das costelas e no tórax. Médicos trabalharam para reanimar a criança, mas ela faleceu por volta das 19h50.
Os policiais tentaram colher informações sobre o acidente com o pai da criança, mas devido ao estado emocional de Thiago não foi possível. Ele precisou receber atendimento médico e tomar um calmante. A PM encaminhou o caso para a Polícia Civil.
Local onde ocorreu o acidente, em uma curva
Local onde ocorreu o acidente, em uma curva Crédito: Eduardo Dias
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, será aberto um inquérito para apurar o caso, já que não é permitido que uma criança com idade inferior a 10 anos ande em garupa de moto, explicou.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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