Motorista bate em postes e morre em acidente em Linhares

Caminhonete bateu contra postes em acidente em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Atualização Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que o motorista da caminhonete morreu após dar entrada no hospital para onde havia sido socorrido. O texto foi atualizado.

O motorista de uma caminhonete morreu após bater em postes de concreto que estavam empilhados às margens da ES 358, na localidade da Fazenda do Sol, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , por volta das 14 horas desta segunda-feira (4). Imagens do acidente mostram a cabine do veículo esmagada após a colisão contra as estruturas. Segundo a Polícia Militar , Volmar Aldrigues Junior, de 44 anos, ficou preso às ferragens, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

Volmar Aldrigues Junior, 44 anos. Crédito: Redes socias

Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o homem estava desacordado no momento do resgate e foi levado para o Hospital Rio Doce, no município, mas morreu após dar entrada na unidade.

A reportagem da TV Gazeta apurou que Volmar trabalhava fazendo entregas de farinha para uma empresa local e havia saído do bairro Interlagos para fazer uma entrega em Pontal do Ipiranga.