Motorista bate em postes e morre em acidente em Linhares

Atualização
04/07/2022 - 7:16
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que o motorista da caminhonete morreu após dar entrada no hospital para onde havia sido socorrido. O texto foi atualizado.
O motorista de uma caminhonete morreu após bater em postes de concreto que estavam empilhados às margens da ES 358, na localidade da Fazenda do Sol, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 14 horas desta segunda-feira (4). Imagens do acidente mostram a cabine do veículo esmagada após a colisão contra as estruturas. Segundo a Polícia Militar, Volmar Aldrigues Junior, de 44 anos, ficou preso às ferragens, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o homem estava desacordado no momento do resgate e foi levado para o Hospital Rio Doce, no município, mas morreu após dar entrada na unidade.
A reportagem da TV Gazeta apurou que Volmar trabalhava fazendo entregas de farinha para uma empresa local e havia saído do bairro Interlagos para fazer uma entrega em Pontal do Ipiranga.
A EDP informou que os postes atingidos pertencem à concessionária e estão sendo utilizados em uma obra para melhoria da rede elétrica instalada ao longo da rodovia.