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Seis cargos

Polícia Civil tem 146 novos servidores nomeados no ES; veja lista

Lista traz nomeados para  auxiliar de perícia médico-Legal, assistente social, investigador, médico-legista, psicólogo e perito oficial criminal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2022 às 17:18

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 17:18

A nomeação de 146 pessoas que vão atuar em diferentes cargos da Polícia Civil do Espírito Santo foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (1º). Os cargos são: auxiliar de perícia médico-legal, assistente social, investigador, médico-legista, psicólogo e perito oficial criminal.
Os nomeados são candidatos da 2ª turma do concurso público da PCES — Edital nº 001/2018.
São 146 nomeados nos seguintes cargos:
  • Assistente social: 8 
  • Auxiliar de perícia médico-legal: 17 
  • Investigador: 73 
  • Médico-legista: 9 
  • Perito: 31 
  • Psicólogo: 8 
Os policiais civis concluíram a formação no dia 22 de junho, em uma solenidade realizada no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Arquivos & Anexos

Novos servidores que vão atuar na Polícia Civil do Espírito Santo são nomeados

Ao todo, 146 pessoas foram nomeadas e a lista com os nomes foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (1)
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Polícia Civil tem 146 novos servidores nomeados no ES

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