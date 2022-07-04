Polícia Civil tem 146 novos servidores nomeados no ES; veja lista

A nomeação de 146 pessoas que vão atuar em diferentes cargos da Polícia Civil do Espírito Santo foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (1º). Os cargos são: auxiliar de perícia médico-legal, assistente social, investigador, médico-legista, psicólogo e perito oficial criminal.
Os nomeados são candidatos da 2ª turma do concurso público da PCES — Edital nº 001/2018.
São 146 nomeados nos seguintes cargos:
- Assistente social: 8
- Auxiliar de perícia médico-legal: 17
- Investigador: 73
- Médico-legista: 9
- Perito: 31
- Psicólogo: 8
Os policiais civis concluíram a formação no dia 22 de junho, em uma solenidade realizada no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória.
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Novos servidores que vão atuar na Polícia Civil do Espírito Santo são nomeados
Ao todo, 146 pessoas foram nomeadas e a lista com os nomes foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (1)
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Polícia Civil tem 146 novos servidores nomeados no ES