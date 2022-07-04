Incêndio em cartório: suspeitos são transferidos para o ES

Os dois suspeitos de envolvimento no incêndio que destruiu o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada do dia 4 de maio deste ano, foram transferidos para o Espírito Santo. Eles foram presos no dia 11 de junho, em Goiás.
Por fim, a Polícia Civil disse que o caso segue em investigação, que está em segredo de justiça, por isso outros detalhes não foram divulgados.
A Polícia Civil informou, em nota, que os suspeitos chegaram ao Estado na última sexta-feira (1º), mas a informação foi divulgada nesta segunda-feira (4). Segundo a corporação, eles foram recambiados no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecem à disposição da justiça de Itapemirim.
SOBRE O CRIME
O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio no dia 1º de maio, quando janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Três dias depois, outro incêndio — de maior proporção — atingiu o lugar. A estimativa da proprietária do estabelecimento é de que 90% do acervo foi perdido. Uma casa ao lado do imóvel, situado na Vila de Itapemirim, também foi atingida.