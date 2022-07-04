Incêndio em cartório: suspeitos são transferidos para o ES

Por fim, a Polícia Civil disse que o caso segue em investigação, que está em segredo de justiça, por isso outros detalhes não foram divulgados.

O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio no dia 1º de maio, quando janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Três dias depois, outro incêndio — de maior proporção — atingiu o lugar. A estimativa da proprietária do estabelecimento é de que 90% do acervo foi perdido. Uma casa ao lado do imóvel, situado na Vila de Itapemirim, também foi atingida.