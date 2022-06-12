Presos em Goiás suspeitos de participar de incêndio em cartório no Sul do ES

Fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim Crédito: Reprodução

O cartório já tinha sido alvo de uma tentativa de incêndio no dia 1º de maio. Janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. A estimativa da proprietária do cartório é de que 90% do acervo foi perdido. Uma casa ao lado do antigo imóvel, situado na Vila de Itapemirim, foi atingida. Nenhum morador ficou ferido.

TV Gazeta Sul, o delegado informou nesta segunda-feira (13) que agora estão aguardando o Tribunal de Justiça autorizar a transferência dos presos para o Espírito Santo e iniciar uma nova etapa da operação. Procurada, a À repórter Bruna Hemerly, da, o delegado informou nesta segunda-feira (13) que agora estão aguardando o Tribunal de Justiça autorizar a transferência dos presos para o Espírito Santo e iniciar uma nova etapa da operação. Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim, sob sigilo. Por este motivo, nenhum detalhe foi repassado.

A Gazeta também solicitou mais informações sobre as prisões para a Polícia Civil de Goiás. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

INCÊNDIO CRIMINOSO

De acordo com o titular da Delegacia de Itapemirim, delegado Djalma Pereira, logo após os incêndios, que destruíram quase todo o acervo do cartório, a polícia teve acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura. No vídeo, um homem aparece rodeando o local antes do incêndio. Próximo ao cartório, foi encontrado um galão com vestígios de gasolina.

SUSPEITOS VIERAM APENAS PARA COMETER O CRIME

Procurada pela jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, na tarde desta segunda-feira (13), o delegado Djalma Pereira disse que os suspeitos não têm nenhum vínculo com o Espírito Santo e vieram apenas para cometer o crime. Os dois, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram responsáveis pelas duas ações: a tentativa na madrugada de segunda e o incêndio que acabou destruindo parcialmente o imóvel e documentos. A motivação ainda é desconhecida e a polícia ainda investiga se há mandantes.