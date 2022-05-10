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Investigação

Perícia conclui que primeiro incêndio em cartório no ES foi criminoso

Segundo o delegado chefe de Itapemirim, Djalma Pereira, a perícia do segundo incêndio, que destruiu 90% do local na quarta (4), ainda é aguardada

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 13:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 mai 2022 às 13:30
Cartório de registro civil em Itapemirim é incendiado
Cartório de registro civil em Itapemirim é incendiado Crédito: Bruna Hemerly
A perícia da Polícia Civil concluiu que o primeiro incêndio no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, entre domingo (1º) e a madrugada de segunda-feira (2), foi criminoso. Segundo o delegado chefe de Itapemirim, Djalma Pereira, a perícia do segundo incêndio, que destruiu 90% do local na madrugada de quarta-feira (4), ainda é aguardada, além do laudo de perícia solicitado ao Corpo de Bombeiros. O órgão informou que o prazo é de 15 dias. 
De acordo com o delegado, a perícia é realizada pela polícia técnico-cientifica, em Vitória, e ainda não tem previsão de conclusão. Logo após os incêndios, que destruíram quase todo o acervo do cartório, a polícia teve acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura. No vídeo, um homem aparece rodeando o local antes do incêndio. Próximo ao cartório, foi encontrado um galão com vestígios de gasolina. 
“A primeira perícia foi concluída e constatou que o incêndio foi criminoso. Não podemos divulgar muitas informações para não atrapalhar o caso, mas desde quando aconteceu, estamos com uma equipe trabalhando no caso. Não paramos e estamos trabalhando com outras polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, para elucidar o crime”, disse Djalma Pereira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Os atendimentos no cartório foram transferidos para unidade de Itaipava.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim, sob sigilo.

OS INCÊNDIOS

No primeiro incêndio, controlado por populares, janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Esses arquivos foram retirados do imóvel para serem recuperados.
Fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim
Cartório de Registro Civil em Itapemirim em chamas Crédito: Reprodução
O segundo incêndio aconteceu na madrugada da última quarta-feira (4). A estimativa da proprietária do cartório é de que 90% do acervo do cartório foi queimado. Além disso, uma casa ao lado do antigo imóvel, situado na Vila de Itapemirim, foi atingida, mas nenhum morador ficou ferido.

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