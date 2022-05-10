Perícia conclui que primeiro incêndio em cartório no ES foi criminoso

Cartório de registro civil em Itapemirim é incendiado Crédito: Bruna Hemerly

De acordo com o delegado, a perícia é realizada pela polícia técnico-cientifica, em Vitória , e ainda não tem previsão de conclusão. Logo após os incêndios, que destruíram quase todo o acervo do cartório, a polícia teve acesso às imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura. No vídeo, um homem aparece rodeando o local antes do incêndio. Próximo ao cartório, foi encontrado um galão com vestígios de gasolina.

“A primeira perícia foi concluída e constatou que o incêndio foi criminoso. Não podemos divulgar muitas informações para não atrapalhar o caso, mas desde quando aconteceu, estamos com uma equipe trabalhando no caso. Não paramos e estamos trabalhando com outras polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, para elucidar o crime”, disse Djalma Pereira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Os atendimentos no cartório foram transferidos para unidade de Itaipava.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Itapemirim, sob sigilo.

OS INCÊNDIOS

No primeiro incêndio, controlado por populares, janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Esses arquivos foram retirados do imóvel para serem recuperados.

Cartório de Registro Civil em Itapemirim em chamas Crédito: Reprodução