Encontrado morto no ES, DJ Thiago Crei tinha mais de 90 mil seguidores no Instagram

Thiago Crei, encontrado morto nesta terça (9) em Vila Velha, tinha mais de 90 mil seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"É gratificante demais participar de um festival deste tamanho. Entrei no mercado musical tem menos de 2 anos e já dividir o palco com grandes nomes da música secular é uma experiência única", disse, à época.

DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

O estilo irreverente e ousado mostrado nas redes sociais também acompanhava Thiago nas apresentações. Para o Pokar, ele prometeu - e entregou - uma experiência diferente para o público.

"Meu estilo musical é totalmente diferente do que vai rolar lá, até porque toco música eletrônica e prometo fazer uma apresentação bem diferente, com direito a um robô de 3 metros de altura para incrementar a apresentação junto com uma chuva de fogos", completou na ocasião.

O DJ também compartilhava com os seguidores a alegria de poder seguir a profissão que amava. Em uma publicação no dia mundial do DJ, comemorado em 9 de março, Thiago ressaltou a missão de fazer o público se divertir a cada show.

"Hoje é dia da pessoa que faz todo mundo se alegrar e dançar, curtir ou que faz aquele set com as melhores músicas, parabéns a todos os DJs, parabéns a todos aqueles fazem parte da história do DJ, parabéns para nós", celebrou, no texto da postagem.

Horas antes de ser encontrado morto, Thiago publicou vídeos nas redes sociais comemorando a agenda cheia. No formato de stories, que desaparecem após 24 horas, os vídeos são do próprio DJ falando que teve um final de semana muito movimentado, com shows em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, e que encarou oito horas de viagem.

THIAGO QUERIA TENTAR CARREIRA NO EXTERIOR

Amigos de Thiago estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e, em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, contaram que o DJ queria tentar fazer carreira no exterior. Ele estava pensando, inclusive, em tirar o passaporte, para poder viajar.

Com medo por não saberem o que motivou a morte de Thiago, os amigos do DJ preferiram não gravar entrevista. Eles contaram que o rapaz era do Sul do Estado e que veio para a Região Metropolitana para seguir carreira na música.