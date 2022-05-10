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Violência

DJ Thiago Crei é encontrado morto a facadas em terreno de Vila Velha

O corpo dele foi encontrado em um terreno baldio na manhã desta terça-feira (10); ninguém foi detido até o momento

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:56
DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha
O DJ Thiago Crei foi encontrado morto em um terreno baldio de Vila Velha nesta terça-feira (9) Crédito: Reprodução/Instagram
Um DJ foi encontrado morto em um terreno baldio do bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (10). Thiago Crei foi assassinado com várias facadas e, nos bolsos dele, os policiais encontraram R$ 1 mil em espécie. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento.
O corpo de Thiago estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes. Ele foi encontrado, inclusive, por uma mulher que estava caminhando pela região, por volta das 6h. 
Poucos metros de onde o corpo estava, foram encontradas marcas de sangue no chão. Thiago foi reconhecido pelos peritos da Polícia Civil por conta das tatuagens que tem no peito. Os policiais também encontraram R$ 1 mil nos bolsos dele.
O corpo, de acordo com a polícia, foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O DJ Thiago Crei foi encontrado morto em um terreno baldio de Vila Velha nesta terça-feira (9)
O corpo de Thiago tinha várias marcas de facadas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Polícia Militar também esteve no local e relatou que foi acionada por uma mulher que encontrou o corpo no terreno baldio. Conforme a corporação, Thiago tinha várias perfurações de arma branca pelo corpo. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil.

DJ PUBLICOU VÍDEOS NA NOITE DO CRIME

Cerca de 8 horas antes de ser encontrado morto, Thiago Crei publicou vídeos nas redes sociais dele. No formato de stories, que desaparecem após 24 horas, os vídeos são do próprio DJ falando que teve um final de semana muito movimentado, com shows em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, e que encarou oito horas de viagem. Assista abaixo.
Thiago era muito ativo nas redes sociais, que era por onde o DJ divulgava o trabalho dele. No Instagram, são mais de 90 mil seguidores.
DJ Thiago Crei é encontrado morto a facadas em terreno de Vila Velha

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