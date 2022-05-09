Armadilhas para roubo são achadas em caixas eletrônicos em Colatina

Situação foi percebida por uma funcionária do banco, na tarde desta segunda-feira (9), que acionou a Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Um esquema para roubar dinheiro de caixas eletrônicos foi descoberto em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal , no Centro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. A movimentação foi percebida na tarde desta segunda-feira (9) por uma funcionária do banco, que acionou a Polícia Militar . Apesar da tentativa, nenhum valor foi furtado.

Em dois caixas eletrônicos, foram encontrados objetos quadrados enrolados com fita adesiva. Esses objetos são utilizados na modalidade de furto conhecida como “pescaria”, segundo a Polícia Militar. Os criminosos utilizam a ferramenta para penetrar nos cofres dos caixas automáticos e retirar o dinheiro depositado em envelopes.

Os objetos encontrados ficaram com a funcionária do banco, que informou aos militares que acionaria a Polícia Federal . A reportagem procurou a corporação para saber se a ocorrência foi registrada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Procurada pela reportagem, a Caixa disse, por nota, que "informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes".

Ainda de acordo com a instituição, orientações sobre segurança estão disponíveis no portal da Caixa , e, em caso de dúvidas, "os clientes têm à sua disposição os canais de atendimento ao cliente Caixa, tais como SAC/Ouvidoria, 0800 ou qualquer uma de suas agências (www.caixa.gov.br/atendimento)".