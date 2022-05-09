Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Pescaria" em banco

Armadilhas para roubo são achadas em caixas eletrônicos em Colatina

Em dois caixas eletrônicos haviam objetos quadrados, enrolados com fita adesiva. Prática em que criminosos retiram dinheiro depositado em envelopes é conhecida como “pescaria”

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:42

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mai 2022 às 19:42
Situação foi percebida por uma funcionária do banco, na tarde desta segunda-feira (9), que acionou a Polícia Militar
Situação foi percebida por uma funcionária do banco, na tarde desta segunda-feira (9), que acionou a Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um esquema para roubar dinheiro de caixas eletrônicos foi descoberto em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A movimentação foi percebida na tarde desta segunda-feira (9) por uma funcionária do banco, que acionou a Polícia Militar. Apesar da tentativa, nenhum valor foi furtado.
Em dois caixas eletrônicos, foram encontrados objetos quadrados enrolados com fita adesiva. Esses objetos são utilizados na modalidade de furto conhecida como “pescaria”, segundo a Polícia Militar. Os criminosos utilizam a ferramenta para penetrar nos cofres dos caixas automáticos e retirar o dinheiro depositado em envelopes.
Os objetos encontrados ficaram com a funcionária do banco, que informou aos militares que acionaria a Polícia Federal. A reportagem procurou a corporação para saber se a ocorrência foi registrada e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Procurada pela reportagem, a Caixa disse, por nota, que "informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes".
Ainda de acordo com a instituição, orientações sobre segurança estão disponíveis no portal da Caixa, e, em caso de dúvidas, "os clientes têm à sua disposição os canais de atendimento ao cliente Caixa, tais como SAC/Ouvidoria, 0800 ou qualquer uma de suas agências (www.caixa.gov.br/atendimento)".
Por fim, a Caixa explicou que, caso o cartão do cliente fique preso na máquina do autoatendimento, informe um funcionário da agência. "Caso a agência esteja fechada, entre em contato com a central de atendimento Caixa nos números 0800-726 0505 ou 3004-1105 e solicite um bloqueio temporário ou o cancelamento com reemissão", finalizou.

Veja Também

Mãe e filha são detidas por tráfico de drogas em Boa Esperança

Perseguição após roubo de carro termina com tiros e morte de suspeito no ES

Mulher é agredida pelo namorado um mês antes do casamento na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Colatina Polícia Civil Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados