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Operação

Mãe e filha são detidas por tráfico de drogas em Boa Esperança

Jovem mandou mensagem para a mãe avisando sobre a chegada da polícia e a mulher tentou fugir. Na casa, foram apreendidos entorpecentes e caderno com anotações da venda de drogas

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 18:02

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mai 2022 às 18:02
Mãe e filha, de 28 e 53 anos, respectivamente, foram detidas por tráfico de drogas durante uma operação realizada pelas Polícia Civil e Militar em Boa Esperança.
Mãe e filha, de 28 e 53 anos, respectivamente, foram detidas por tráfico de drogas durante uma operação realizada pelas Polícia Civil e Militar em Boa Esperança. Crédito: Polícia Civil
Mãe e filha, de 53 e 28 anos, respectivamente, foram detidas por tráfico de drogas durante uma operação realizada pelas polícias Civil e Militar em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Na casa da mulher de 53 anos, as equipes encontraram substâncias análogas à maconha, ao crack e cocaína, além de dinheiro e um caderno com anotações de venda de entorpecentes. No celular da suspeita, havia mensagens da filha avisando sobre a chegada da polícia.
A operação ocorreu na última sexta-feira (6), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil somente nesta segunda-feira (9). Segundo a corporação, após ser alertada pela filha, a mulher tentou sair da casa, no bairro Boamira, mas foi surpreendida pelos policiais, que realizaram um cerco. As equipes viram a suspeita chegar ao portão da residência e, em seguida, retornar para dentro do imóvel. Logo depois, um homem de 61 anos chegou ao local e abriu o portão, deixando que os policiais entrassem.
Ainda de acordo com informações da PC, um dos policiais observou quando a mulher aproveitou o momento para tentar jogar uma sacola branca em um terreno baldio ao lado da casa e pediu que ela soltasse o objeto. Na sacola, segundo a corporação, havia uma substância análoga à maconha do tamanho de uma bola de bilhar e outra quantia de uma substância análoga ao crack, do tamanho aproximado de uma bola de gude.
Com um mandado de busca e apreensão, dentro da casa as equipes encontraram, com o auxílio da cadela Jade, outra quantia de uma substância análoga à cocaína do tamanho de uma bola de golfe, além de R$ 7.093, um caderno com anotações sobre a venda de drogas e comprovantes de depósito.
Durante as buscas, as equipes observaram também que, no celular da mulher, havia diversas mensagens da filha dela informando que as viaturas estavam a caminho da casa da mãe.
Enquanto a equipe ainda estava no local, a filha chegou à residência questionando o porquê da ação policial, momento em que os policiais deram voz de prisão às duas mulheres, devido aos materiais encontrados e às mensagens enviadas.
“A suspeita de 53 anos foi encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já a suspeita de 28 anos foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento”, informou o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk.

OUTRO DETIDO

Policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições na casa do suspeito.
Policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições na casa do suspeito. Crédito: Polícia Civil
A operação também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 47 anos, no Centro de Boa Esperança. No quarto do suspeito, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições.
O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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