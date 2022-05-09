Mãe e filha são detidas por tráfico de drogas em Boa Esperança

Mãe e filha, de 28 e 53 anos, respectivamente, foram detidas por tráfico de drogas durante uma operação realizada pelas Polícia Civil e Militar em Boa Esperança. Crédito: Polícia Civil

Mãe e filha, de 53 e 28 anos, respectivamente, foram detidas por tráfico de drogas durante uma operação realizada pelas polícias Civil Militar em Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo . Na casa da mulher de 53 anos, as equipes encontraram substâncias análogas à maconha, ao crack e cocaína, além de dinheiro e um caderno com anotações de venda de entorpecentes. No celular da suspeita, havia mensagens da filha avisando sobre a chegada da polícia.

A operação ocorreu na última sexta-feira (6), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil somente nesta segunda-feira (9). Segundo a corporação, após ser alertada pela filha, a mulher tentou sair da casa, no bairro Boamira, mas foi surpreendida pelos policiais, que realizaram um cerco. As equipes viram a suspeita chegar ao portão da residência e, em seguida, retornar para dentro do imóvel. Logo depois, um homem de 61 anos chegou ao local e abriu o portão, deixando que os policiais entrassem.

Ainda de acordo com informações da PC, um dos policiais observou quando a mulher aproveitou o momento para tentar jogar uma sacola branca em um terreno baldio ao lado da casa e pediu que ela soltasse o objeto. Na sacola, segundo a corporação, havia uma substância análoga à maconha do tamanho de uma bola de bilhar e outra quantia de uma substância análoga ao crack, do tamanho aproximado de uma bola de gude.

Com um mandado de busca e apreensão, dentro da casa as equipes encontraram, com o auxílio da cadela Jade, outra quantia de uma substância análoga à cocaína do tamanho de uma bola de golfe, além de R$ 7.093, um caderno com anotações sobre a venda de drogas e comprovantes de depósito.

Durante as buscas, as equipes observaram também que, no celular da mulher, havia diversas mensagens da filha dela informando que as viaturas estavam a caminho da casa da mãe.

Enquanto a equipe ainda estava no local, a filha chegou à residência questionando o porquê da ação policial, momento em que os policiais deram voz de prisão às duas mulheres, devido aos materiais encontrados e às mensagens enviadas.

“A suspeita de 53 anos foi encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e encaminhada para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. Já a suspeita de 28 anos foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento”, informou o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk.

OUTRO DETIDO

Policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições na casa do suspeito. Crédito: Polícia Civil

A operação também cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem de 47 anos, no Centro de Boa Esperança. No quarto do suspeito, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com seis munições.