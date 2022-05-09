Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Belo presente"

Mãe e filha saem para comemorar o Dia das Mães e têm casas furtadas no ES

Furtos aconteceram no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na Grande Vitória, neste domingo (8); criminosos levaram dinheiro, televisões e um notebook

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:48
Mãe e filha saem para comemorar Dia das Mães e têm casas furtadas no ES
Televisão de uma das casas foi levada pelos criminosos durante furto Crédito: Ronaldo Rodrigues
A manicure Raquel Coelho e a mãe dela, a autônoma Glaucimara Alves, moradoras do bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na Grande Vitória, tiveram as casas invadidas e furtadas após saírem para comemorar o Dia das Mães, neste domingo (8).
Raquel contou que ficou menos de cinco horas fora de casa e isso foi tempo suficiente para os ladrões invadirem sua residência e roubarem sua televisão e até seu notebook.
"Não tenho nem palavras, né? A gente fica com raiva porque batalha para ter as coisas e vem as pessoas e levam tudo fácil. Dia das Mães. Um belo presente", disse.
A manicure acredita que os criminosos entraram pelo muro dos fundos e quebraram a porta da sala. Depois de roubar a casa de Raquel, os criminosos pularam o muro e seguiram para a casa da mãe dela. Glaucimara Alves contou que foram furtadas duas televisões e R$ 150 em dinheiro.
Segundo ela, essa não é a primeira vez que sua casa é invadida. Em 2020, levaram até as roupas que ela vendia. Depois do furto, ela reforçou a segurança em casa para evitar novas invasões.
"Nós fomos pra casa da minha mãe, passar o Dia das Mães lá. Pelo buraco do meu portão vi que a porta estava aberta e falei com minha menina. Nós não reparamos que o cadeado estava quebrado. A gente não imagina. Bota uma segurança na casa e acha que aquilo vai amenizar mas não vai. A gente fica impotente e percebe que não tem segurança. Não tem policiamento", disse a autônoma.
Com informações do g1 ES e da TV Gazeta

Veja Também

Mulher é agredida pelo namorado um mês antes do casamento na Serra

Que fim levou o caso de delegado e PMs detidos após suposta operação no ES

Mulher denuncia marido que a obrigou a tomar remédios com álcool no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados