Mãe e filha saem para comemorar o Dia das Mães e têm casas furtadas no ES

Televisão de uma das casas foi levada pelos criminosos durante furto Crédito: Ronaldo Rodrigues

A manicure Raquel Coelho e a mãe dela, a autônoma Glaucimara Alves, moradoras do bairro Vila Prudêncio, em Cariacica , na Grande Vitória , tiveram as casas invadidas e furtadas após saírem para comemorar o Dia das Mães, neste domingo (8).

Raquel contou que ficou menos de cinco horas fora de casa e isso foi tempo suficiente para os ladrões invadirem sua residência e roubarem sua televisão e até seu notebook.

"Não tenho nem palavras, né? A gente fica com raiva porque batalha para ter as coisas e vem as pessoas e levam tudo fácil. Dia das Mães. Um belo presente", disse.

A manicure acredita que os criminosos entraram pelo muro dos fundos e quebraram a porta da sala. Depois de roubar a casa de Raquel, os criminosos pularam o muro e seguiram para a casa da mãe dela. Glaucimara Alves contou que foram furtadas duas televisões e R$ 150 em dinheiro.

Segundo ela, essa não é a primeira vez que sua casa é invadida. Em 2020, levaram até as roupas que ela vendia. Depois do furto, ela reforçou a segurança em casa para evitar novas invasões.

"Nós fomos pra casa da minha mãe, passar o Dia das Mães lá. Pelo buraco do meu portão vi que a porta estava aberta e falei com minha menina. Nós não reparamos que o cadeado estava quebrado. A gente não imagina. Bota uma segurança na casa e acha que aquilo vai amenizar mas não vai. A gente fica impotente e percebe que não tem segurança. Não tem policiamento", disse a autônoma.