Mulher denuncia marido que a obrigou a tomar remédios com álcool no ES

Segundo acionamento feito à Polícia Militar, por meio do 190, a mulher ingeriu 30 comprimidos de medicamento ansiolítico e uma lata de bebida alcoólica. O suspeito não foi encontrado por militares.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou.