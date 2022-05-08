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Viana

Mulher denuncia marido que a obrigou a tomar remédios com álcool no ES

Segundo relato da vítima, o companheiro quis matá-la, forçando a tomar 30 comprimidos de medicamento de tarja preta e uma lata de cerveja

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2022 às 15:33
Uma moradora de Viana buscou socorro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade na madrugada deste domingo (8), alegando que o marido dela tentou matá-la ao obrigá-la a ingerir grande quantidade de remédios de tarja preta  e uma lata de cerveja.
Segundo acionamento feito à Polícia Militar, por meio do 190, a mulher ingeriu 30 comprimidos de medicamento ansiolítico e uma lata de bebida alcoólica. O suspeito não foi encontrado por militares.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou. 

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