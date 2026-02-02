A Gazeta - Agora

Filhotes de cachorro são abandonados e mulher confessa crime em Cachoeiro

Publicado em 02/02/2026 às 15h45
Quatro filhotes de cachorro foram abandonados e resgatados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES
Quatro filhotes de cachorro e a mãe deles foram abandonados no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (2). Os animais foram encontrados dentro de uma caixa após uma denúncia feita para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e para a Polícia Militar Ambiental.

No local, populares contaram que uma mulher chegou em um carro e abandonou os cães em um saco, depois seguiu para uma mercearia. Ao ser questionada, a suspeita confirmou que os cachorros pertenciam a ela e assumiu o abandono. Ela foi levada para a delegacia. 

Polícia Civil disse que aguarda o registro da ocorrência pela Polícia Militar para saber qual será o procedimento adotado pelo delegado. A reportagem de A Gazeta questionou à Polícia Ambiental para onde os animais foram levados e se serão disponibilizados para adoção responsável, mas ainda não houve retorno.

