Filhotes de cachorro são abandonados e mulher confessa crime em Cachoeiro

Quatro filhotes de cachorro foram abandonados e resgatados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Quatro filhotes de cachorro e a mãe deles foram abandonados no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (2). Os animais foram encontrados dentro de uma caixa após uma denúncia feita para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e para a Polícia Militar Ambiental.

No local, populares contaram que uma mulher chegou em um carro e abandonou os cães em um saco, depois seguiu para uma mercearia. Ao ser questionada, a suspeita confirmou que os cachorros pertenciam a ela e assumiu o abandono. Ela foi levada para a delegacia.