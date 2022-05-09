Mulher é agredida pelo namorado um mês antes do casamento na Serra

Mulher foi agredida em rua do bairro das Laranjeiras, na Serra. Crédito: Rodrigo Gomes

Uma mulher foi agredida pelo namorado durante um churrasco, no último sábado (7), em Laranjeiras, na Serra , na Grande Vitória . Eles estavam com casamento marcado.

A mulher, de 50 anos, contou para a polícia que o namorado, de 31 anos, bebeu, ficou nervoso e começou a xingar e fazer ameaças na frente de parentes dela. Ela disse que já foi agredida e ameaçada pelo homem em outras ocasiões. Outras pessoas que estavam na festa ajudaram no socorro à mulher.

"Aí o cara gritando 'me solta, me solta', o outro gritando 'larga a faca, larga a faca'. Ele disse que ia matar ela. Aí o cara falou 'você vai morrer aqui, matar ela você não vai, não'", disse uma vizinha, que pediu para não ser identificada.

Os parentes da mulher seguraram o homem até a chegada da Polícia Militar . Mesmo na frente dos policiais, o agressor continuou fazendo ameaças. "Ele só deu aquela olhada para trás e disse: 'não vai ficar assim'. Olhando para o pessoal que segurou ele', falou a vizinha.

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Douglas Marinho de Camargo foi autuado por injúria e ameaça contra a mulher e contra os policiais que atenderam a ocorrência. O homem morava em Goiás e disse ter se mudado para o Espírito Santo para se casar com a vítima. Douglas usa tornozeleira eletrônica, mas não explicou por qual crime já foi preso antes.

"Agredi ninguém não. Bati mais ou menos. Já estava devendo à Justiça já. Não tenho nada para falar com vocês não", disse Douglas à reportagem.

A vizinha que correu para ajudar a mulher agredida contou à reportagem que, cerca de 15 dias antes, ela também havia sido vítima de uma agressão do companheiro e chegou a parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Disse que em um momento de ciúme, o homem partiu pra cima dela. "Ele me jogou no chão, tampou minha boca, porque ele já estava com a Lei Maria da Penha, e chutava, dava joelhadas e socos na barriga", relatou a vizinha.