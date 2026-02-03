Dupla é presa após roubar bike elétrica e celulares em Vila Velha

Suspeitos usaram arma falsa para roubar celulares e bicicleta elétrica Crédito: Leitor A Gazeta

Dois homens foram presos no bairro Glória, em Vila Velha, após roubarem uma bicicleta elétrica e dois celulares na noite da última segunda-feira (2). Michel Luiz Eurécio Feliz, de 19 anos, e Cristiano do Carmo Pinheiro, de 29 anos, cometeram o crime no Centro de Vila Velha, usando uma arma falsa.

De acordo com o relato da vítima, uma fisioterapeuta de 30 anos, para a Polícia Militar, ela estava passando de bicicleta quando foi abordada pelos dois suspeitos. Eles a ameaçaram com uma arma falsa, conseguiram roubar os objetos e fugiram pela Avenida Carlos Lindenberg. Pessoas que passavam pela região pararam uma viatura da PM e comunicaram o roubo. A equipe conseguiu localizar os suspeitos metros à frente.