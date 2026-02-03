Dupla é presa após roubar bike elétrica e celulares em Vila Velha
Dois homens foram presos no bairro Glória, em Vila Velha, após roubarem uma bicicleta elétrica e dois celulares na noite da última segunda-feira (2). Michel Luiz Eurécio Feliz, de 19 anos, e Cristiano do Carmo Pinheiro, de 29 anos, cometeram o crime no Centro de Vila Velha, usando uma arma falsa.
De acordo com o relato da vítima, uma fisioterapeuta de 30 anos, para a Polícia Militar, ela estava passando de bicicleta quando foi abordada pelos dois suspeitos. Eles a ameaçaram com uma arma falsa, conseguiram roubar os objetos e fugiram pela Avenida Carlos Lindenberg. Pessoas que passavam pela região pararam uma viatura da PM e comunicaram o roubo. A equipe conseguiu localizar os suspeitos metros à frente.
Eles foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados pelo crime de roubo majorado. No depoimento à Polícia Civil, Michel passou informações incorretas a fim de dificultar a identificação, dizendo ser menor de idade. Por este motivo, ele também foi autuado por falsa identidade. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.