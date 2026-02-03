Investigado por agiotagem e extorsão é preso durante operação em Cariacica

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (3), no bairro Itacibá, em Cariacica, durante uma nova fase da Operação Usura. Ele é investigado pelos crimes de extorsão e agiotagem. Durante a ação — realizada por equipes do 12º e do 13º Distritos Policiais da Serra, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) — foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar, além do mandado de prisão temporária.