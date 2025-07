Dois suspeitos

Operação Usura mira crimes de agiotagem na Serra e em Vitória

Cumprimento de mandado de prisão em Jardim Camburi, Vitória, resultou na apreensão de mais de R$ 500 mil em cheques e promissórias, além de R$ 23 mil em espécie, nesta quarta (2º)

Publicado em 2 de julho de 2025 às 13:34

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (2º), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), a Operação Usura. A ação teve objetivo de reprimir a prática dos crimes de agiotagem e extorsão, e resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra dois homens nos bairros Jardim Camburi, em Vitória, e Ourimar, na Serra. >

A corporação informou que na casa de um dos alvos, um comerciante de 42 anos, apoliciais apreenderam mais de R$ 500 mil em cheques e promissórias, além de R$ 23 mil em espécie. Parte do valor estava em um cofre e outra parte do carro do suspeito. >

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o comerciante tem uma empresa de venda de gás e uma distribuidora de bebidas em Ourimar. O homem é investigado há quase um ano, desde que foi denunciado à polícia por um empresário, que contou que ele e a família estavam sendo ameaçados por uma dívida que já estava paga e que precisou ceder um terreno no valor de R$ 250 mil aos agiotas. >

Também é alvo da investigação um homem de 44 anos, apontado como cúmplice no esquema e que exercia, segundo a Polícia Civil, a função de cobrador. Os policiais estiveram no endereço dele, em Jardim Camburi, mas o suspeito não foi encontrado. Conforme as investigações, os dois homens chegaram a ser passar por policiais civis para cobrar mais dinheiro das vítimas. O comerciante foi intimado a prestar depoimento na delegacia, onde esteve acompanhado de advogados.>

“Tem um contrato estabelecido entre os dois, assinado, com testemunhas, elaborador por um advogado e eles estão divergindo no cumprimento desse contrato. Não há o que se falar de agiotagem e vamos deixar tudo muito claro nessa investigação”, explicou Rivelino Amaral, um dos advogados do investigado.>

A Justiça determinou que os dois homens usem tornozeleira eletrônica e a polícia acredita que outras pessoas podem ter sido vítimas no mesmo esquema. >

Os dois vão ter que usar tornozeleira. Foi pedida prisão preventiva, mas o juiz determinou medidas restritivas, cobradores não podem se aproximar das vítimas ou fazer qualquer tipo de contato. A operação teve sucesso e o inquérito será concluído Delegado Josafá Silva Titular do 12º e 13º Distritos Policiais da Serra

Segundo a Polícia Civil, no endereço do comerciante de 42 anos, apontado como principal investigado e suspeito de atuar como agiota, foram apreendidos:>

Joias;

Uma arma de fogo calibre 9mm, acompanhada de munições;

Notas promissórias preenchidas, somando R$ 51 mil;

R$ 23 mil em dinheiro em espécie;

Cheques preenchidos por terceiros no valor total de R$ 480 mil;

Dois celulares;

Um notebook;

Duas procurações de terceiros transferindo a propriedade de imóveis (lotes) para o investigado e sua esposa. >

No segundo alvo, situado no bairro Jardim Camburi, em Vitória, o mandado de busca foi expedido em desfavor de um homem de 44 anos, apontado como cobrador do esquema. Segundo informações, ele se apresentava como policial e costumava portar arma de fogo. O investigado não foi localizado no endereço, e a ex-esposa informou que os dois estão separados há cerca de quatro meses, e que ele teria se mudado para outro bairro. >

Todo o material apreendido será analisado para verificar a vinculação direta com os crimes de agiotagem e extorsão.>

