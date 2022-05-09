Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito preso

Idoso é assassinado com facada no peito em casa de Linhares

Vítima foi identificada como João Batista Benedito, de 63 anos. O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:36

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:36
Delegacia Regional de Linhares
Suspeito confessou o crime na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem morreu com um golpe de faca na noite de domingo (8) no bairro Jocafe II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como João Batista Benedito, de 63 anos. Ele tinha uma perfuração no mamilo esquerdo. O suspeito, de 61, foi detido pela Polícia Militar, que o levou até a delegacia.
Segundo o denunciante do fato, o suspeito estava na mesma casa que a vítima desde o meio-dia. Por volta das 20h, o indivíduo o procurou para relatar que João Batista estava passando mal. Então, o denunciante percebeu que se tratava de um homicídio. Ele impediu a saída do suspeito do local e chamou a polícia. Quando a PM chegou ao local do crime, em um cômodo da casa, encontrou João Batista sem sinais de vida.
A perícia criminal recolheu a faca que possivelmente foi utilizada no crime e o suspeito foi conduzido até a 16ª Delegacia Regional, em Linhares. Lá, ele confessou que foi o autor do crime. Até o momento, não se sabe a motivação do crime.
A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Ciclista é atingido por carro em acidente em Linhares

Motorista bate contra árvore em acidente em Linhares

Ciclista morre atropelada em acidente com ônibus na BR 101 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets
Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados