Idoso é assassinado com facada no peito em casa de Linhares

Um homem morreu com um golpe de faca na noite de domingo (8) no bairro Jocafe II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como João Batista Benedito, de 63 anos. Ele tinha uma perfuração no mamilo esquerdo. O suspeito, de 61, foi detido pela Polícia Militar, que o levou até a delegacia.
Segundo o denunciante do fato, o suspeito estava na mesma casa que a vítima desde o meio-dia. Por volta das 20h, o indivíduo o procurou para relatar que João Batista estava passando mal. Então, o denunciante percebeu que se tratava de um homicídio. Ele impediu a saída do suspeito do local e chamou a polícia. Quando a PM chegou ao local do crime, em um cômodo da casa, encontrou João Batista sem sinais de vida.
A perícia criminal recolheu a faca que possivelmente foi utilizada no crime e o suspeito foi conduzido até a 16ª Delegacia Regional, em Linhares. Lá, ele confessou que foi o autor do crime. Até o momento, não se sabe a motivação do crime.
A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.