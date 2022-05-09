Idoso é assassinado com facada no peito em casa de Linhares

Segundo o denunciante do fato, o suspeito estava na mesma casa que a vítima desde o meio-dia. Por volta das 20h, o indivíduo o procurou para relatar que João Batista estava passando mal. Então, o denunciante percebeu que se tratava de um homicídio. Ele impediu a saída do suspeito do local e chamou a polícia. Quando a PM chegou ao local do crime, em um cômodo da casa, encontrou João Batista sem sinais de vida.