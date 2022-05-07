Ciclista morre atropelada em acidente com ônibus na BR 101 em Linhares

Bicicleta utilizada por vítima do acidente Crédito: Juliano Gomes

O motorista do ônibus, Valdecir Gomes, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que seguia pela rodovia, com o semáforo aberto, quando a ciclista surgiu à frente, vinda de uma rua lateral, e não conseguiu desviar. A vítima foi parar embaixo do ônibus.

Tudo aconteceu em um trecho nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Emir Macedo, em um cruzamento. “Eu estava seguindo no sentido Centro e na hora que estava chegando, atravessando o cruzamento com a Avenida Rufino de Carvalho, a ciclista veio da esquerda, sem olhar, sem atenção nenhuma, e eu fiz todo o esforço para evitar o acidente. Ela veio e entrou praticamente embaixo do veículo. Na hora que eu parei, não tinha mais jeito”, disse o motorista Valdecir Gomes.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Até o momento, ela não foi identificada. Segundo a apuração da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, a vítima estava em situação de rua.

Acidente aconteceu em um cruzamento, na BR 101 Crédito: Ariele Rui

Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência foi registrada como atropelamento com morte e está em andamento, e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

A reportagem de A Gazeta solicitou um posicionamento da empresa Joana D'Arc, responsável pelo ônibus envolvido no acidente. "A viação Joana D’Arc lamenta profundamente o ocorrido, mas informa que o sinal estava verde para o ônibus e o motorista seguia abaixo da velocidade permitida", informou a empresa.

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