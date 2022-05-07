Ciclista morre atropelada em acidente com ônibus na BR 101 em Linhares

Uma ciclista morreu em um acidente na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde deste sábado (7), após uma colisão com um ônibus de transporte público. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava vindo de uma rua que dava acesso à rodovia. Ela entrou sem parar e o ônibus a acertou. Ambulâncias chegaram para prestar atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
O motorista do ônibus, Valdecir Gomes, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que seguia pela rodovia, com o semáforo aberto, quando a ciclista surgiu à frente, vinda de uma rua lateral, e não conseguiu desviar. A vítima foi parar embaixo do ônibus.
Tudo aconteceu em um trecho nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Emir Macedo, em um cruzamento. “Eu estava seguindo no sentido Centro e na hora que estava chegando, atravessando o cruzamento com a Avenida Rufino de Carvalho, a ciclista veio da esquerda, sem olhar, sem atenção nenhuma, e eu fiz todo o esforço para evitar o acidente. Ela veio e entrou praticamente embaixo do veículo. Na hora que eu parei, não tinha mais jeito”, disse o motorista Valdecir Gomes.
O corpo da mulher foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Até o momento, ela não foi identificada. Segundo a apuração da repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, a vítima estava em situação de rua.
A Polícia Civil informou, por nota, que a ocorrência foi registrada como atropelamento com morte e está em andamento, e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A reportagem de A Gazeta solicitou um posicionamento da empresa Joana D'Arc, responsável pelo ônibus envolvido no acidente. "A viação Joana D’Arc lamenta profundamente o ocorrido, mas informa que o sinal estava verde para o ônibus e o motorista seguia abaixo da velocidade permitida", informou a empresa.
OUTRO CASO NA SEMANA
Nesta semana, na última terça-feira (3), um outro ciclista morreu em acidente, mas daquela vez após uma colisão contra uma carreta. O caminhoneiro permaneceu no local, fez o teste do bafômetro e foi liberado após a conclusão do trabalho da perícia da Polícia Civil.
*Com informações de Ariele Rui, da TV Gazeta Norte