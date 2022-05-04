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Ciclista morre após acidente com carreta na BR 101, em Linhares

O acidente aconteceu por volta das 22h desta terça-feira (3). O caminhoneiro relatou para a Polícia Rodoviária Federal que o ciclista invadiu a pista

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 07:14

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 mai 2022 às 07:14
Vítima morreu atropelada na BR 101, em Linhares
Vítima morreu atropelada na BR 101, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
Um ciclista morreu em um acidente de trânsito na noite de terça-feira (3) na altura do km 168 da BR 101, perto do distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que estava no sentido Centro de Linhares atingiu o homem que seguia no sentido oposto. Ele ainda não foi identificado.
O caminhoneiro afirmou para a PRF que o ciclista teria invadido a pista. O acidente aconteceu por volta das 22h. Ele foi ouvido, fez o bafômetro. O teste deu negativo e ele foi liberado para seguir viagem depois da perícia da Polícia Civil chegar.
Parte da frente da carreta ficou destruída após atingir ciclista
Parte da frente da carreta ficou destruída após atingir o ciclista Crédito: Leitor de A Gazeta
Bicicleta da vítima na beira da estrada
Bicicleta da vítima na estrada Crédito: Leitor de A Gazeta
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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