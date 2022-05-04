Ciclista morre após acidente com carreta na BR 101, em Linhares

Um ciclista morreu em um acidente de trânsito na noite de terça-feira (3) na altura do km 168 da BR 101, perto do distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que estava no sentido Centro de Linhares atingiu o homem que seguia no sentido oposto. Ele ainda não foi identificado.
O caminhoneiro afirmou para a PRF que o ciclista teria invadido a pista. O acidente aconteceu por volta das 22h. Ele foi ouvido, fez o bafômetro. O teste deu negativo e ele foi liberado para seguir viagem depois da perícia da Polícia Civil chegar.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte