Linhares: a cidade que tem aeroporto e não tem rodoviária

Ponto de ônibus de viação no Centro de Linhares Crédito: Juliano Gomes

Município de maior população da Região Norte do Espírito Santo , com mais de 170 mil habitantes, Linhares não tem uma rodoviária para atender passageiros. Resta a quem precisa andar de ônibus ir até um ponto de parada das empresas que realizam o serviço de transporte. O curioso é que a cidade conta com algo que muitos municípios não têm: um aeroporto.

Na falta de uma rodoviária, o passageiro aguarda até mesmo na calçada, com malas e bolsas. “É uma vergonha, um município como Linhares ter em torno de 170 mil habitantes, e a gente chega aqui com bagagem, sob chuva, sob sol. Nós sofremos”, comentou a aposentada Maria Helena Laurete.

A comerciante Maria Inês Coutinho dos Santos reclama que nem sempre os ônibus param no ponto. “Às vezes, quando a gente compra passagem para Macaé (RJ), o ônibus nem aqui para. Aí você tem que dormir aqui e remarcar a passagem”, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte.

Outra crítica, feita pela auxiliar de serviços gerais Maria de Fátima Azeredo, é que os horários de ônibus não são suficientes. “Deveria ter mais horários de ônibus”, disse.

Em outro ponto da cidade, passageiros deixam bagagem na calçada Crédito: Juliano Gomes

A falta de uma rodoviária é um problema antigo na cidade. Em 2015, chegou a ser anunciado um projeto em um terreno às margens da BR 101 . No entanto, ele foi arquivado, porque o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendeu que havia irregularidade na permuta de aquisição do terreno.

Desde então não existe uma previsão de quando a construção da rodoviária vai acontecer. De acordo com a Prefeitura de Linhares , empresas privadas interessadas na parceria público-privada para a construção do Terminal Rodoviário de Linhares solicitaram o adiamento dos diálogos existentes em decorrência da pandemia.

No entanto, informa que esse processo foi retomado e está em fase de identificar a melhor localização para a implantação do terminal. Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Linhares informa que em decorrência da pandemia as empresas privadas interessadas na parceria público-privada para a construção do Terminal Rodoviário de Linhares, solicitaram a postergação dos diálogos existentes. Esse processo já foi retomado e está na fase da identificar a melhor localização para a implantação do terminal.

A Prefeitura se manifestará no momento oportuno, e, pontua que envolverá a participação da população em todas as fases de implantação da obra.”

MAS TEM AEROPORTO

Obras na pista do Aeroporto de Linhares foram concluídas Crédito: Divulgação/Governo do ES

O que chama a atenção é que a cidade tem um aeroporto, com pista homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) , que permite a atuação de aviões maiores, com capacidade para até 239 passageiros.

Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em reportagem publicada em março deste ano , as obras de reforma e ampliação do terminal têm previsão para serem concluídas até o fim de 2022. A partir disso, poderá operar voos comerciais. Atualmente, o local funciona para aviões menores.

As obras na pista do Aeroporto de Linhares tiveram início em 2018. O investimento total foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo que R$ 45 milhões - 70% do valor - vieram do governo do Estado e outros R$ 18 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), do governo federal.

*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte