Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apenas pontos de ônibus

Linhares: a cidade que tem aeroporto e não tem rodoviária

No Centro do município, viações mantêm pontos para atender passageiros; na cidade, pista de aeroporto já foi autorizada a operar aviões maiores

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 10:40

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 abr 2022 às 10:40
Ponto de ônibus de viação no Centro de Linhares
Ponto de ônibus de viação no Centro de Linhares Crédito: Juliano Gomes
Município de maior população da Região Norte do Espírito Santo, com mais de 170 mil habitantes, Linhares não tem uma rodoviária para atender passageiros. Resta a quem precisa andar de ônibus ir até um ponto de parada das empresas que realizam o serviço de transporte. O curioso é que a cidade conta com algo que muitos municípios não têm: um aeroporto. 
Na falta de uma rodoviária, o passageiro aguarda até mesmo na calçada, com malas e bolsas. “É uma vergonha, um município como Linhares ter em torno de 170 mil habitantes, e a gente chega aqui com bagagem, sob chuva, sob sol. Nós sofremos”, comentou a aposentada Maria Helena Laurete.
A comerciante Maria Inês Coutinho dos Santos reclama que nem sempre os ônibus param no ponto. “Às vezes, quando a gente compra passagem para Macaé (RJ), o ônibus nem aqui para. Aí você tem que dormir aqui e remarcar a passagem”, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte.
Outra crítica, feita pela auxiliar de serviços gerais Maria de Fátima Azeredo, é que os horários de ônibus não são suficientes. “Deveria ter mais horários de ônibus”, disse.
Em outro ponto da cidade, passageiros deixam bagagem na calçada
Em outro ponto da cidade, passageiros deixam bagagem na calçada Crédito: Juliano Gomes
A falta de uma rodoviária é um problema antigo na cidade. Em 2015, chegou a ser anunciado um projeto em um terreno às margens da BR 101. No entanto, ele foi arquivado, porque o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendeu que havia irregularidade na permuta de aquisição do terreno.
Desde então não existe uma previsão de quando a construção da rodoviária vai acontecer. De acordo com a Prefeitura de Linhares, empresas privadas interessadas na parceria público-privada para a construção do Terminal Rodoviário de Linhares solicitaram o adiamento dos diálogos existentes em decorrência da pandemia.
No entanto, informa que esse processo foi retomado e está em fase de identificar a melhor localização para a implantação do terminal. Confira a nota na íntegra:
A Prefeitura de Linhares informa que em decorrência da pandemia as empresas privadas interessadas na parceria público-privada para a construção do Terminal Rodoviário de Linhares, solicitaram a postergação dos diálogos existentes. Esse processo já foi retomado e está na fase da identificar a melhor localização para a implantação do terminal.
A Prefeitura se manifestará no momento oportuno, e, pontua que envolverá a participação da população em todas as fases de implantação da obra.

MAS TEM AEROPORTO

Vista aérea da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Linhares
Obras na pista do Aeroporto de Linhares foram concluídas Crédito: Divulgação/Governo do ES
O que chama a atenção é que a cidade tem um aeroporto, com pista homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que permite a atuação de aviões maiores, com capacidade para até 239 passageiros.
Segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em reportagem publicada em março deste ano, as obras de reforma e ampliação do terminal têm previsão para serem concluídas até o fim de 2022. A partir disso, poderá operar voos comerciais. Atualmente, o local funciona para aviões menores. 
As obras na pista do Aeroporto de Linhares tiveram início em 2018. O investimento total foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo que R$ 45 milhões - 70% do valor - vieram do governo do Estado e outros R$ 18 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), do governo federal.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Linhares - a cidade que tem aeroporto e não tem rodoviária

Veja Também

Sobrinho acusado de matar o tio em Linhares é preso pela polícia

Vídeo: caminhonete invade farmácia no Centro de Linhares

Polícia prende suspeito de matar jovem em canavial de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares MPES Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados