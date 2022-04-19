Polícia prende suspeito de matar jovem em canavial de Linhares

Daniela de Jesus Assis desapareceu em dezembro do ano passado e foi morta em um canavial de Linhares

Depois de ser encontrado, o homem prestou depoimento na delegacia e, durante o interrogatório, ele confessou ter matado Daniela, alegando que teve vários desentendimentos com ela quando marcava um programa sexual, de acordo com informações repassadas pelo delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional em Linhares.

Ele disse para a Polícia que levou a vítima para o bairro Santa Cruz e dali para uma das estradas do canavial, onde tiveram uma luta corporal. O homem acabou assassinando Daniela e depois a enterrou no local. O indivíduo tinha mandado de prisão em aberto e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).