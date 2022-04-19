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Fugiu para o Pará

Polícia prende suspeito de matar jovem em canavial de Linhares

Daniela de Jesus Assis havia desaparecido em dezembro do ano passado, e ossada da jovem foi encontrada em fevereiro deste ano

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 12:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 abr 2022 às 12:47
Daniela de Jesus Assis desapareceu em dezembro do ano passado
Daniela de Jesus Assis desapareceu em dezembro do ano passado e foi morta em um canavial de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O homem suspeito de ter assassinado Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, encontrada morta em fevereiro deste ano, foi preso nesta segunda-feira (18) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante depoimento, ele confessou o crime. A vítima havia desaparecido em dezembro do ano passado. O corpo dela foi encontrado enterrado em uma cova rasa, em um canavial da cidade.
Segundo as investigações da Polícia Civil, após ouvir muitas testemunhas, foi possível identificar o suspeito, de 38 anos. Após o desaparecimento de Daniela, o homem abandonou o emprego que tinha, a casa onde morava e saiu de Linhares. Os policiais descobriram que ele estava morando no Pará, no Norte do País.
Depois de ser encontrado, o homem prestou depoimento na delegacia e, durante o interrogatório, ele confessou ter matado Daniela, alegando que teve vários desentendimentos com ela quando marcava um programa sexual, de acordo com informações repassadas pelo delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional em Linhares. 
Ele disse para a Polícia que levou a vítima para o bairro Santa Cruz e dali para uma das estradas do canavial, onde tiveram uma luta corporal. O homem acabou assassinando Daniela e depois a enterrou no local. O indivíduo tinha mandado de prisão em aberto e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Em fevereiro, a mãe de Daniela relatou para a reportagem de A Gazeta que acreditava que a ossada encontrada no canavial era da filha. Os exames de DNA comprovaram que era mesmo o corpo da jovem.

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