Deputado se envolve em acidente com feridos em Linhares

Os dois veículos acabaram invadindo calçada após colisão em cruzamento Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre dois carros, um deles conduzido pelo deputado estadual Marcos Garcia , deixou duas pessoas feridas na noite de sexta-feira (15) em Linhares , Norte do Espírito Santo . A colisão ocorreu em um cruzamento da Avenida Nogueira da Gama, no Centro. O parlamentar estava numa Ford Ranger, e, segundo relato dado por ele à Polícia Militar, o outro motorista, que estava em um Hyundai HB 20, teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade. Com o impacto da colisão, os dois veículos invadiram a calçada e derrubaram uma placa de trânsito.

Ainda de acordo com o deputado aos militares, os ocupantes do HB 20 teriam fugido após o acidente e não havia feridos. Não há informações sobre quantas pessoas estavam no veículo. No entanto, logo depois, a PM recebeu a informação que duas pessoas deram entrada em um hospital particular da cidade. Após atendimento médico, as vítimas — uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13 — disseram aos policiais que não sabiam o nome do condutor do HB20, e que, antes, estavam em uma casa no bairro Interlagos, quando saíram para dar uma volta. No entanto, a dupla também disse à PM que não sabia informar o endereço da casa. O hospital no qual os dois receberam atendimentos informou que acionaria o Conselho Tutelar.

Após colher as informações com as vítimas, os policiais retornaram ao local do acidente, onde apareceu um homem dizendo ser o responsável pelo veículo e que o mesmo estava alugado em nome dele. Questionado pelos militares, ele disse que não dirigia o HB 20 na hora do acidente e que havia emprestado o veículo para um colega de trabalho, e este fornecido o carro para outra pessoa. Nomes não foram divulgados.

A Polícia Militar não informou o encaminhamento dado aos ocupantes do HB20 nem quem seria o motorista.

A assessoria do deputado disse que ele foi orientado a registrar um boletim de ocorrência online, e liberado em seguida. "Marcos Garcia passa bem e que aguarda a apuração da polícia para identificar os condutores do veículo e adotar as medidas cabíveis", informou.