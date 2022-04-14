Após curva

Carreta tomba em acidente e atinge carros estacionados na Serra

Segundo a Guarda Municipal, veículo estava carregado com telhas de zinco. Uma equipe da corporação sinalizou o local e constatou que prejuízo foi apenas financeiro. Motorista não se feriu

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 17:53

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 abr 2022 às 17:53
Uma carreta tombou após fazer uma curva na Avenida Guarapari, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no início da tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Guarda Municipal, o veículo estava carregado com telhas de zinco e o tombamento ocorreu após o motorista curvar. Uma equipe da corporação foi ao local por volta das 15h, sinalizou o trecho e constatou que o prejuízo foi apenas financeiro. O condutor não ficou ferido. 
Como mostram as imagens feitas no local, ao tombar, a carreta atingiu dois veículos que estavam estacionados. Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu próximo a uma oficina mecânica.

Carreta tombada em Jardim Limoeiro, na Serra

A Guarda Municipal da Serra disse que uma equipe sinalizou o local e, até as 17h, a carreta ainda estava na avenida aguardando a chegada de um guincho particular para ser retirada. Não há interdição no trecho e o fluxo segue normalmente.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, e a corporação disse não ter localizado acionamento para a ocorrência. 

