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Estado grave

Acidente em Linhares fere motociclista e família pede doação de sangue

Colisão envolvendo carro e moto ocorreu em um cruzamento no Centro do município, na noite de terça-feira (12). Kennedy Babinsck Poubel, de 33 anos, está internado no Hospital Rio Doce
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 abr 2022 às 17:37

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:37

O motociclista Kennedy Babinsck Poubel, de 33 anos, foi encaminhado para o Hospital Rio Doce.
O motociclista Kennedy Babinsck Poubel, de 33 anos, foi encaminhado para o Hospital Rio Doce. Crédito: Acervo pessoal
Um motociclista de 33 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na noite desta terça-feira (13), em um cruzamento no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Kennedy Babinsck Poubel foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Rio Doce, onde segue internado em estado grave.
O motorista do carro é um adolescente de 16 anos, que relatou aos militares que o motociclista empinava a moto quando manobra perigosa segundo o BU, e pilotava em alta velocidade no momento do acidente. Já de acordo com informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do automóvel teria avançado uma placa de “pare” no cruzamento da Avenida Comendador Rafael.
A PM informou que o jovem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir sem habilitação. "Ele foi apresentado ao Ministério Público, que decidirá se o adolescente ficará ou não internado", concluiu a PC, por nota.
O nome do adolescente não está sendo divulgado por ele ser menor de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

FAMÍLIA PEDE DOAÇÃO DE SANGUE

Segundo a família, o estado de saúde do motociclista é grave. Nas redes sociais, amigos e familiares de Kennedy Babinsck Poubel fazem uma campanha de doação de sangue para ele. A mãe, Adriana Babinsck, informou que as doações podem ser feitas no Hemocentro de Linhares, localizado no Centro, ao lado do Hospital Rio Doce.
Nas redes sociais, amigos e familiares fazem uma campanha de doação de sangue para o jovem
Nas redes sociais, amigos e familiares fazem campanha de doação de sangue para motociclista ferido em acidente Crédito: Redes Sociais
O Hemocentro de Linhares funciona das 7h às 17 horas. Pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem doar. A orientação é que a pessoa esteja bem alimentada, leve um documento com foto e passe o nome completo da vítima e do hospital em que ela está internada, para fazer a doação.

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