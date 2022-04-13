Acidente em Linhares fere motociclista e família pede doação de sangue

Segundo a família, o estado de saúde do motociclista é grave. Nas redes sociais, amigos e familiares de Kennedy Babinsck Poubel fazem uma campanha de doação de sangue para ele. A mãe, Adriana Babinsck, informou que as doações podem ser feitas no Hemocentro de Linhares, localizado no Centro, ao lado do Hospital Rio Doce.

O Hemocentro de Linhares funciona das 7h às 17 horas. Pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem doar. A orientação é que a pessoa esteja bem alimentada, leve um documento com foto e passe o nome completo da vítima e do hospital em que ela está internada, para fazer a doação.