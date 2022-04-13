Acidente em Linhares fere motociclista e família pede doação de sangue

Um motociclista de 33 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um carro na noite desta terça-feira (13), em um cruzamento no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Kennedy Babinsck Poubel foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Rio Doce, onde segue internado em estado grave.
O motorista do carro é um adolescente de 16 anos, que relatou aos militares que o motociclista empinava a moto quando manobra perigosa segundo o BU, e pilotava em alta velocidade no momento do acidente. Já de acordo com informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do automóvel teria avançado uma placa de “pare” no cruzamento da Avenida Comendador Rafael.
A PM informou que o jovem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir sem habilitação. "Ele foi apresentado ao Ministério Público, que decidirá se o adolescente ficará ou não internado", concluiu a PC, por nota.
O nome do adolescente não está sendo divulgado por ele ser menor de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
FAMÍLIA PEDE DOAÇÃO DE SANGUE
Segundo a família, o estado de saúde do motociclista é grave. Nas redes sociais, amigos e familiares de Kennedy Babinsck Poubel fazem uma campanha de doação de sangue para ele. A mãe, Adriana Babinsck, informou que as doações podem ser feitas no Hemocentro de Linhares, localizado no Centro, ao lado do Hospital Rio Doce.
O Hemocentro de Linhares funciona das 7h às 17 horas. Pessoas de qualquer tipo sanguíneo podem doar. A orientação é que a pessoa esteja bem alimentada, leve um documento com foto e passe o nome completo da vítima e do hospital em que ela está internada, para fazer a doação.