Carreta tomba em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira (12) e interditou uma pista da BR 101 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Vitória e ninguém se feriu. A corporação não informou a dinâmica do acidente.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento ocorreu no km 454 e foi registrado às 14h08. Recursos da concessionária estão no local, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. “Não há vítimas. A pista está com interdição na faixa norte para atendimento”, comunicou a Eco101, em nota.