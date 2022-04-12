Carreta tomba em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento ocorreu no km 454 e foi registrado às 14h08. Recursos da concessionária estão no local, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. “Não há vítimas. A pista está com interdição na faixa norte para atendimento”, comunicou a Eco101, em nota.