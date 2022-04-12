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Sentido Vitória

Carreta tomba em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

Ocorrência foi registrada às 14h08 desta terça-feira (12), no km 454 da rodovia, sentido Vitória. Devido ao tombamento da carreta, uma pista precisou ser interditada

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 15:54

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 abr 2022 às 15:54
Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira (12) e interditou uma pista da BR 101 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no sentido Vitória e ninguém se feriu. A corporação não informou a dinâmica do acidente.
Carreta tomba e deixa pista interditada em Mimoso do Sul
Interdição ocorreu na pista sentido Vitória da BR 101, em Mimoso do Sul Crédito: Redes Sociais
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o tombamento ocorreu no km 454 e foi registrado às 14h08. Recursos da concessionária estão no local, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. “Não há vítimas. A pista está com interdição na faixa norte para atendimento”, comunicou a Eco101, em nota.

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