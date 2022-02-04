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Por causa da chuva

Carro cai em barranco de 5 metros após pista ceder em Mimoso do Sul

Uma passageira do veículo precisou ser resgatada pelos Bombeiros, pois local era de difícil acesso, e sofreu ferimentos médios. O motorista do carro foi socorrido pelo Samu

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 18:08

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 fev 2022 às 18:08
Mulher cai em buraco provocado pelas fortes chuvas em Cachoeiro de Itapemirim
Corpo de Bombeiros realizou o resgate da vítima em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução | Instagram @bombeiromilitares
Um carro caiu em um barranco de 5 metros de altura após parte da Rua Joaquim Perciano, no bairro Monte Cristo, em Mimoso do Sul, ceder na madrugada desta quinta-feira (3) devido às fortes chuvas que atingiram o município do Sul do Estado. Uma passageira do veículo precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o tenente Daniel Scardini, da corporação, a mulher estava no carona do veículo. “Ela quem foi resgatada pelos Bombeiros, e o condutor já havia sido atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, explicou.
O tenente informou que o Samu foi acionado primeiro para atender a ocorrência, mas os socorristas não conseguiram resgatar a mulher devido à dificuldade de acesso ao local onde ela caiu, diferentemente do motorista do carro, que conseguiu ser atendido logo. Os Bombeiros foram chamados para prestar assistência à passageira.
Mulher cai em buraco provocado pelas fortes chuvas em Cachoeiro de Itapemirim
A vítima caiu em um barranco provocado pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução Instagram \ @bombeiromilitares
De acordo com Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso e extremamente instável, em um barranco de 5 metros de altura. “Nossos militares, em apoio ao Samu, chegaram ao cenário da ocorrência e, mesmo com grandes obstáculos, conseguiram concluir o atendimento com êxito”, comunicou a corporação.
Segundo o tenente Scardin, a mulher teve ferimentos médios, mas sem risco de morte. Ela foi encaminhada para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul.

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