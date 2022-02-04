Carro cai em barranco de 5 metros após pista ceder em Mimoso do Sul

Corpo de Bombeiros realizou o resgate da vítima em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução | Instagram @bombeiromilitares

Segundo o tenente Daniel Scardini, da corporação, a mulher estava no carona do veículo. “Ela quem foi resgatada pelos Bombeiros, e o condutor já havia sido atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ”, explicou.

O tenente informou que o Samu foi acionado primeiro para atender a ocorrência, mas os socorristas não conseguiram resgatar a mulher devido à dificuldade de acesso ao local onde ela caiu, diferentemente do motorista do carro, que conseguiu ser atendido logo. Os Bombeiros foram chamados para prestar assistência à passageira.

A vítima caiu em um barranco provocado pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução Instagram \ @bombeiromilitares

De acordo com Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso e extremamente instável, em um barranco de 5 metros de altura. “Nossos militares, em apoio ao Samu, chegaram ao cenário da ocorrência e, mesmo com grandes obstáculos, conseguiram concluir o atendimento com êxito”, comunicou a corporação.