Carro cai em barranco de 5 metros após pista ceder em Mimoso do Sul

Um carro caiu em um barranco de 5 metros de altura após parte da Rua Joaquim Perciano, no bairro Monte Cristo, em Mimoso do Sul, ceder na madrugada desta quinta-feira (3) devido às fortes chuvas que atingiram o município do Sul do Estado. Uma passageira do veículo precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o tenente Daniel Scardini, da corporação, a mulher estava no carona do veículo. “Ela quem foi resgatada pelos Bombeiros, e o condutor já havia sido atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, explicou.
O tenente informou que o Samu foi acionado primeiro para atender a ocorrência, mas os socorristas não conseguiram resgatar a mulher devido à dificuldade de acesso ao local onde ela caiu, diferentemente do motorista do carro, que conseguiu ser atendido logo. Os Bombeiros foram chamados para prestar assistência à passageira.
De acordo com Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso e extremamente instável, em um barranco de 5 metros de altura. “Nossos militares, em apoio ao Samu, chegaram ao cenário da ocorrência e, mesmo com grandes obstáculos, conseguiram concluir o atendimento com êxito”, comunicou a corporação.
Segundo o tenente Scardin, a mulher teve ferimentos médios, mas sem risco de morte. Ela foi encaminhada para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul.