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Susto em posto

Vídeo: temporal com ventania carrega telhas em Mimoso do Sul

Por cerca de 40 minutos, a forte chuva e a ventania assustaram quem estava em um posto de combustíveis, na BR 101. Ninguém ficou ferido

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 08:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jan 2022 às 08:47
Um temporal causou estragos em Mimoso do Sulno Sul do Estado, neste domingo (30). O mau tempo durou cerca de 40 minutos, mas foi suficiente para atingir a cobertura de um posto de combustíveis e o telhado de uma casa nas proximidades da BR 101. A ventania e a forte chuva assustaram quem estava no local.
O frentista Ozires Queiroz trabalhava na hora em que tudo aconteceu. Ele relatou para a TV Gazeta Sul que nunca viu um temporal como esse e muita gente que estava no posto se sentiu desesperada. “A gente estava aqui trabalhando, abastecendo, quando passou um telhado. Bateu na carreta do posto, poderia ter chegado até a pista e acontecer um acidente. Graças a Deus não houve vítimas", afirmou.
Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o telhado de uma casa, em uma situação de bastante perigo, foi levado pelo vento e atingiu uma carreta. A ventania arrastava tudo pela frente. 

TEMPORAL NO NORTE

Em Aracruz, na rodovia ES 257, que liga o município até Ibiraçu, uma árvore de grande porte caiu na tarde de domingo. A estrada ficou totalmente interditada. Na manhã desta segunda-feira, a via já está liberada.
*Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Sul, e de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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