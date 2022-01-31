Vídeo: temporal com ventania carrega telhas em Mimoso do Sul

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O frentista Ozires Queiroz trabalhava na hora em que tudo aconteceu. Ele relatou para a TV Gazeta Sul que nunca viu um temporal como esse e muita gente que estava no posto se sentiu desesperada. “A gente estava aqui trabalhando, abastecendo, quando passou um telhado. Bateu na carreta do posto, poderia ter chegado até a pista e acontecer um acidente. Graças a Deus não houve vítimas", afirmou.