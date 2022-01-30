Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para municípios capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste domingo (30), dois alertas de chuvas intensas para municípios capixabas. O primeiro deles e menos grave, de perigo potencial, representado na cor amarela, abrange municípios localizados primordialmente nas porções central e Norte do Estado. Já o outro, com alerta de perigo, representado pela cor laranja, abrange municípios da porção mais ao Sul do Espírito Santo.
Com o aviso na cor amarela — que já está vigente e é válido até 11h desta segunda-feira (31) — são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que indica baixo risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos nas cidades mencionadas pelo instituto.
Já com o aviso na cor laranja - também válido até 11h desta segunda-feira (31) - são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, bem como ventos que podem atingir os 100 km/h.
Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda que a população observe alteração nas encostas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e fique atenta aos alertas da Defesa Civil.
O alerta de chuvas surge em meio à previsão de um entardecer de domingo (30) com áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul e nos trechos sul e oeste da região Serrana, além da Grande Vitória. No período da noite, as trovoadas avançam pelas demais áreas da região Serrana, na região Noroeste e no trecho oeste da região Norte. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.
Já nesta segunda-feira (31), último dia de janeiro, também de acordo com o Incaper, deve haver chuva rápida entre a madrugada e manhã no litoral Norte e tempo aberto nos demais horários. Nas demais localidades do Espírito Santo, sol e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Também está previsto vento moderado no litoral, com chance de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
Na Grande Vitória, a previsão é de sol e pancadas de chuva a partir da tarde desta segunda (31), com vento moderado à forte no litoral. A variação térmica deverá ficar entre 26 °C e 37 °C.
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:
Amarelo:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Laranja:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
NEBLINA ENCOBRE O CÉU DA GRANDE VITÓRIA
Moradores da Grande Vitória se depararam com uma cena inusitada na manhã deste domingo (30): ao olhar para o horizonte, a paisagem estava encoberta por uma densa camada de neblina. Em alguns vídeos feitos em Vitória e Vila Velha fica difícil até de ver o mar. Em outras fotos, o Convento da Penha parece ter desaparecido. Veja:
Neblina que surgiu na Grande Vitória neste domingo (30)
Para explicar o surgimento da neblina, a reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O meteorologista Hugo Ramos explicou que o fenômeno se dissipa à medida que a temperatura aumenta e pode anteceder a chegada de uma frente fria.
"Ele é provocado por causa da formação de uma camada de inversão térmica (ar mais frio embaixo) que aprisiona a umidade da atmosfera. Aqui isso ocorre quando o vento sopra fraco, trazendo umidade marítima, e esbarra contra o 'pé da serra', sendo forçado a subir e formando nuvens baixas", detalhou.
No decorrer da manhã, a neblina foi sumindo e as paisagens voltando ao normal. No início da tarde, a chuva chegou à Grande Vitória. Em vídeo, há o registro de um momento em que a chuva e o sol dividiram a paisagem, na região de Santo Antônio, em Vitória, e Cariacica.