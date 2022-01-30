Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para municípios capixabas

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste domingo (30), dois alertas de chuvas intensas para municípios capixabas. O primeiro deles e menos grave, de perigo potencial, representado na cor amarela, abrange municípios localizados primordialmente nas porções central e Norte do Estado. Já o outro, com alerta de perigo, representado pela cor laranja, abrange municípios da porção mais ao Sul do Espírito Santo

Com o aviso na cor amarela — que já está vigente e é válido até 11h desta segunda-feira (31) — são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que indica baixo risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos nas cidades mencionadas pelo instituto.

Inmet divulga alerta amarelo para municípios capixabas Crédito: Inmet

Já com o aviso na cor laranja - também válido até 11h desta segunda-feira (31) - são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, bem como ventos que podem atingir os 100 km/h.

Alerta laranja do Inmet abrange municípios da porção ao Sul do Estado Crédito: Inmet

Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda que a população observe alteração nas encostas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e fique atenta aos alertas da Defesa Civil.

O alerta de chuvas surge em meio à previsão de um entardecer de domingo (30) com áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul e nos trechos sul e oeste da região Serrana, além da Grande Vitória. No período da noite, as trovoadas avançam pelas demais áreas da região Serrana, na região Noroeste e no trecho oeste da região Norte. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva.

Já nesta segunda-feira (31), último dia de janeiro, também de acordo com o Incaper, deve haver chuva rápida entre a madrugada e manhã no litoral Norte e tempo aberto nos demais horários. Nas demais localidades do Espírito Santo, sol e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Também está previsto vento moderado no litoral, com chance de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, a previsão é de sol e pancadas de chuva a partir da tarde desta segunda (31), com vento moderado à forte no litoral. A variação térmica deverá ficar entre 26 °C e 37 °C.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:

Amarelo:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alfredo Chaves Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Colatina Conceição da Barra Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Laranja:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

NEBLINA ENCOBRE O CÉU DA GRANDE VITÓRIA

Veja: Moradores da Grande Vitória se depararam com uma cena inusitada na manhã deste domingo (30): ao olhar para o horizonte, a paisagem estava encoberta por uma densa camada de neblina. Em alguns vídeos feitos em Vitória e Vila Velha fica difícil até de ver o mar. Em outras fotos, o Convento da Penha parece ter desaparecido.

Neblina que surgiu na Grande Vitória neste domingo (30)

Para explicar o surgimento da neblina, a reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O meteorologista Hugo Ramos explicou que o fenômeno se dissipa à medida que a temperatura aumenta e pode anteceder a chegada de uma frente fria.

"Ele é provocado por causa da formação de uma camada de inversão térmica (ar mais frio embaixo) que aprisiona a umidade da atmosfera. Aqui isso ocorre quando o vento sopra fraco, trazendo umidade marítima, e esbarra contra o 'pé da serra', sendo forçado a subir e formando nuvens baixas", detalhou.

No decorrer da manhã, a neblina foi sumindo e as paisagens voltando ao normal. No início da tarde, a chuva chegou à Grande Vitória. Em vídeo, há o registro de um momento em que a chuva e o sol dividiram a paisagem, na região de Santo Antônio, em Vitória, e Cariacica.