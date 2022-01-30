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Amarelo e laranja

Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para municípios capixabas

O alerta de chuvas surge em meio à previsão de um entardecer de domingo (30) com áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 15:18

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 jan 2022 às 15:18
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste domingo (30), dois alertas de chuvas intensas para municípios capixabas. O primeiro deles e menos grave, de perigo potencial, representado na cor amarela, abrange municípios localizados primordialmente nas porções central e Norte do Estado. Já o outro, com alerta de perigo, representado pela cor laranja, abrange municípios da porção mais ao Sul do Espírito Santo
Com o aviso na cor amarela — que já está vigente e é válido até 11h desta segunda-feira (31) — são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, o que indica baixo risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos nas cidades mencionadas pelo instituto.
Inmet
Inmet divulga alerta amarelo para municípios capixabas Crédito: Inmet
Já com o aviso na cor laranja - também válido até 11h desta segunda-feira (31) - são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, bem como ventos que podem atingir os 100 km/h. 
Tempo
Alerta laranja do Inmet abrange municípios da porção ao Sul do Estado Crédito: Inmet
Para evitar maiores danos, o Inmet recomenda que a população observe alteração nas encostas, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e fique atenta aos alertas da Defesa Civil.
O alerta de chuvas surge em meio à previsão de um entardecer de domingo (30) com áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade, que provocam pancadas de chuva com trovoadas isoladas na região Sul e nos trechos sul e oeste da região Serrana, além da Grande Vitória. No período da noite, as trovoadas avançam pelas demais áreas da região Serrana, na região Noroeste e no trecho oeste da região Norte. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. 
Já nesta segunda-feira (31), último dia de janeiro, também de acordo com o Incaper, deve haver chuva rápida entre a madrugada e manhã no litoral Norte e tempo aberto nos demais horários. Nas demais localidades do Espírito Santo, sol e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Também está previsto vento moderado no litoral, com chance de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
Na Grande Vitória, a previsão é de sol e pancadas de chuva a partir da tarde desta segunda (31), com vento moderado à forte no litoral. A variação térmica deverá ficar entre 26 °C e 37 °C.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NO ALERTA DO INMET:

Amarelo:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão 
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Nova Venécia
  32. Pancas
  33. Pedro Canário
  34. Pinheiros
  35. Ponto Belo
  36. Rio Bananal
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São Domingos do Norte
  41. São Gabriel da Palha
  42. São Mateus
  43. São Roque do Canaã
  44. Serra
  45. Sooretama
  46. Viana
  47. Vila Pavão
  48. Vila Valério
  49. Vila Velha
  50. Vitória

Laranja:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha 
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante

NEBLINA ENCOBRE O CÉU DA GRANDE VITÓRIA

Moradores da Grande Vitória se depararam com uma cena inusitada na manhã deste domingo (30): ao olhar para o horizonte, a paisagem estava encoberta por uma densa camada de neblina. Em alguns vídeos feitos em Vitória e Vila Velha fica difícil até de ver o mar. Em outras fotos, o Convento da Penha parece ter desaparecido. Veja:

Neblina que surgiu na Grande Vitória neste domingo (30)

Para explicar o surgimento da neblina, a reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O meteorologista Hugo Ramos explicou que o fenômeno se dissipa à medida que a temperatura aumenta e pode anteceder a chegada de uma frente fria.
"Ele é provocado por causa da formação de uma camada de inversão térmica (ar mais frio embaixo) que aprisiona a umidade da atmosfera. Aqui isso ocorre quando o vento sopra fraco, trazendo umidade marítima, e esbarra contra o 'pé da serra', sendo forçado a subir e formando nuvens baixas", detalhou.
No decorrer da manhã, a neblina foi sumindo e as paisagens voltando ao normal. No início da tarde, a chuva chegou à Grande Vitória. Em vídeo, há o registro de um momento em que a chuva e o sol dividiram a paisagem, na região de Santo Antônio, em Vitória, e Cariacica.

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