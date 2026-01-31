Chuva deixa casas destelhadas e provoca queda de árvores em Águia Branca

Três casas ficaram destelhadas após forte chuva que ocorreu em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (30). Além disso, foram registradas quedas de árvores na ES 080, nos trechos que ligam a cidade a São Domingos do Norte e a Barra de São Francisco. A prefeitura informa que a Defesa Civil do município atuou na desobstrução da estrada e na assistência às famílias atingidas.