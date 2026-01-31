Aviso do Inmet

ES recebe alerta de chuvas intensas e tempestade com risco de granizo

Estado tem aviso de perigo para chuva forte, ventos de até 100 km/h e risco de granizo ao longo deste sábado (31)

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:31

Alertas amarelo e laranja são válidos para este sábado (31) em todo o Estado Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos válidos para este sábado (31) no Espírito Santo. Os avisos indicam risco de tempestade e também perigo potencial para chuvas intensas, com possibilidade de ventos fortes e queda de granizo em diferentes regiões do Estado.

O alerta mais grave é o de tempestade (nível laranja), válido da 0h até 23h59 deste sábado (31), com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, estragos em plantações e alagamentos.

Além disso, o Inmet também mantém um alerta de perigo potencial para chuvas intensas (nível amarelo) durante todo o dia. Nesse caso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Segundo o instituto, a instabilidade no Espírito Santo é reforçada pela formação de um ciclone no litoral da Região Sudeste, que contribui para o aumento da nebulosidade e da chuva no Estado.

O sistema favorece a organização de um canal de umidade, cenário que pode evoluir para um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), padrão meteorológico associado a chuvas frequentes e persistentes por vários dias.

Recomendações do Inmet - Durante rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. - Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. - Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. - Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

