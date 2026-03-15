Ventos fortes

Redemoinho e destelhamento de casas durante temporal em Linhares no ES

Fortes ventos atingiram localidades do interior do município. Formação de redemoinho na Lagoa Nova assustou os moradores

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de março de 2026 às 16:54

Redemoinho e destelhamento de casas durante temporal em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta

Uma intensa chuva e fortes rajadas de ventos atingiram a cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (14). Houve destelhamento de casas e algumas placas atingiram a rede elétrica, deixando imóveis sem energia.

Segundo a Defesa Civil, o município recebeu cerca de 50 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas. O órgão não soube informar a velocidade dos ventos registrados. Apesar dos transtornos, não há desalojados ou desabrigados.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o que mais chamou atenção foi a formação de um redemoinho na Lagoa Nova, na região de Chapadão. O fenômeno assustou os moradores da comunidade. Veja vídeo:

Ventos fortes também atingiram a localidade de Brejo Grande. Pelo menos um imóvel foi destelhado. O morador Fabrício Medina, filho do proprietário da casa, relatou que parte da estrutura do telhado atingiu um um poste e derrubou fios. O fornecimento de energia foi prejudicado.

Apesar dos transtornos, não há registros de pessoas feridas.

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